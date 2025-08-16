Más delgados y mejor IA: todo lo que debe saber sobre los Samsung Galaxy Z Fold7 y Flip7 en Colombia

La experiencia de tener un teléfono que se dobla como un libro o cabe en un bolsillo pequeño ya no es ciencia ficción: Samsung presentó esta semana en Colombia la nueva generación de sus Galaxy Z, plegables que llegan con inteligencia artificial y mejoras de diseño para intentar convencer a más usuarios de dar el salto a esta tecnología.
Se trata de los Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE (primera ‘Fan Edition’ que llega al país), que llegan con más potencia e integración de inteligencia artificial (IA), además de precios que oscilan entre $5,1 millones y $12,3 millones.