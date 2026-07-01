¿Será un robot su próximo confidente?: China presentó los nuevos androides para combatir la soledad

¿Cansado de estar solo? Un robot chino le tiende la mano, por lo menos esa es la idea.
La empresa china UBTech presentó nuevos androides de apariencia hiperrealista, con piel suave y voz dulce, diseñados para combatir la soledad.
La compañía ofrece “compañeros emocionales” a partir de 119.800 yuanes (unos 41.000 millones de pesos al cambio a la fecha), equipados con inteligencia artificial y capaces de sentarse en el salón de casa para escuchar problemas y quejas 24 horas al día.
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El llamado U1 es, según la empresa, “el primer robot humanoide a tamaño real del mundo con apariencia ultrarrealista”.
La presentación en Shenzhen, en el sur de China, fue un evento espectacular, en un ambiente de ciencia ficción y con la participación del famoso DJ noruego Alan Walker.