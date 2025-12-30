2025, el año en el que la Inteligencia Artificial colonizó la vida cotidiana

En 2025, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una infraestructura cotidiana. Ya no es solo una herramienta para especialistas, ni un experimento de laboratorio o una curiosidad de Silicon Valley.
Hoy es parte del trabajo diario, de los dispositivos personales, de la ciencia, la política y la conversación pública global. En apenas doce meses, la IA pasó de ser usada por especialistas y una minoría entusiasta a integrarse en la vida de millones de personas.