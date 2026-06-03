No le de las gracias a ChatGPT si quiere ahorrar energía: la ONU alerta del impacto de la IA en el medio ambiente

Por Eva Rodriguez
Agencia Sinc
Usar herramientas de inteligencia artificial se ha convertido en algo cotidiano para millones de personas. Sin embargo, la sociedad percibe la IA como una innovación virtual o una herramienta digital, sin asociarla con la enorme infraestructura y las cadenas de suministro que la sostienen.
Se utilizan a diario para buscar información o generar textos e imágenes, pero detrás de cada interacción se activa una red tecnológica global que consume recursos y genera una huella ambiental poco visible para el usuario.
Puede leer: De cámaras web a hardware de IA: la pequeña empresa en la que OpenAI invirtió 40 millones de dólares
Naciones Unidas ha publicado un informe en el que advierte del alcance de la IA más allá del consumo eléctrico. El documento presenta la visión más completa hasta la fecha sobre sus costes ambientales, al incluir la huella hídrica y de uso del suelo, los residuos electrónicos y la distribución desigual de los beneficios y cargas a escala global.
“Algunas tareas de IA demandan más energía que otras tareas digitales convencionales. Por ejemplo, una imagen generada por IA típica requiere unas 2,9 Wh, alrededor de 60 veces más electricidad que una respuesta breve de texto. La generación de vídeo es aún más exigente: clips de alta resolución en modelos grandes pueden superar los 415 Wh por clip”, dice a SINC Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).
“Es decir, un único vídeo corto puede consumir tanta electricidad como cientos de imágenes. Las búsquedas en Google asistidas por IA pueden requerir casi diez veces más energía que las búsquedas convencionales”, añade Madani, quien lideró el equipo de investigación.