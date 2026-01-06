El robot que dobla la ropa, otro que es compañía para mascotas, la IA en el hogar y más novedades del CES 2026

El nuevo año comenzó con la primera feria del sector tecnológico, el congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas (Estados Unidos) que, del 6 al 9 de enero, pondrá el foco en tecnologías de vanguardia y las tendencias globales de innovación, y en el que la inteligencia artificial (IA) y la robótica tendrán protagonismo y se actualizarán las principales marcas de electrodomésticos. Más de 450 empresas,empresas emergentes y compañías de la Lista Fortune 500 participarán en este evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA), que darán a conocer las últimas innovaciones sobre IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad. Le puede interesar: Murió Vince Zampella, creador del videojuego Call of Duty, en aparatoso accidente en EE.UU. UU. En esta feria estarán presentes, y compartirán sus novedades, empresas como Roborock, Motorola, Razer, Acer, Hisense, Anker Innovations, Sony, Dell, Alienware, LG, Samsung y HP; al tiempo que otros aprovecharán su paso por CES para celebrar, además, una conferencia o evento de presentación. Aquí les presentamos las novedades de lo que se ha visto en este primer día.

Robots para el hogar

Este es el robot doméstico CLOiD, presentado por LG y desarrollado para hacer tareas cotidianas como cocinar y doblar la ropa. FOTO Europa Press

LG ha presentado oficialmente CLOiD, un robot doméstico desarrollado para hacer tareas cotidianas como cocinar y doblar la ropa, gracias a sus tecnologías inteligentes y su vinculación con los electrodomésticos del hogar conectado. CLOiD es un robot dotado de navegación autónoma que utiliza sensores, inteligencia artificial y tecnología basada en visión para vincularse con los electrodomésticos del hogar conectado, comunicarse con las personas y aprender sus patrones. Esta unidad robótica, que consta de una cabeza, un torso, unos brazos articulados y una base con ruedas, se integra en el ecosistema inteligente ThinQ de LG para facilitar el día a día a las personas en el hogar y ahorrarles tiempo. En concreto, CLOiD está diseñado para hacer tareas cotidianas, como coger alimentos del frigorífico, utilizar el horno, iniciar una lavadora y recoger la colada y doblar y apilar la ropa cuando ha finalizado y está seca. En el centro de este robot doméstico se encuentra el actuador LG AXIUM, "uno de los componentes más críticos y costosos" como ha expuesto la compañía en CES 2026, donde lo ha presentado, como recoge en una nota de prensa. Según ha explicado, el actuador "funciona como la articulación de un robot, integrando un motor que genera fuerza rotacional, un variador que controla señales eléctricas y un reductor que regula la velocidad y el par de fuerzas". LG ha diseñado esta tecnología para que sea modular y abra la puerta a la fabricación personalizada de robots avanzados, en tanto que se trata de una "tecnología estratégica de vanguardia en la era emergente de la IA física".

La IA dentro de todo el sistema del hogar y los TV

La presentación estuvo a cargo de TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung. FOTO Cortesía

La premisa de Samsung Electronics Co., Ltd. era clara, conseguir que la IA sea un compañero para la vida y así lo presentaron este lunes en el CES con la IA como filosofía y una base que conecta el desarrollo de productos de I+D (investigación y desarrollo) de la empresa, las operaciones y la experiencia del usuario. En la tecnología de los televisores no se limita solamente a mejorar la calidad de las pantallas y sonido o tecnologias como Timeless Frame que minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central. La IA se integra gracias al sistema Vision AI Companion (VAC) que utiliza tecnología de IA para trabajar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento completo "para mejorar la visualización, la comida y el estado de ánimo en cualquier lugar del hogar. Con él, los usuarios pueden recibir orientación sobre qué mirar, qué comer y qué música escuchar, mejorando la experiencia televisiva en general de un modo que se extiende mucho más allá de la simple visualización", explicaron desde Samsung. Para los fanáticos del fútbol y a puertas del Mundial de fútbol, los TV traen el AI Soccer Mode Pro que ofrece una experiencia de juego más emocionante a través de un ajuste de imagen y sonido impulsado por IA con la calidad propia de un estadio. Y ni qué hablar del Family Hub. El refrigerador habilitado para IA es la pieza central del hogar y ahora, con una actualización a AI Vision integrada con Google Gemini, redefine la vida para un futuro con IA. "Con esta actualización, AI Vision desbloquea las limitaciones existentes en el reconocimiento de alimentos, rastreando sin problemas lo que se coloca y se saca de la nevera, haciendo que la planificación de las comidas y la gestión de los alimentos sean más sencillas que nunca", detallaron.

El robot que acompaña mascotas (y a la familia) y otro que limpia la piscina

Este es LilMilo, el robot de compañía basado en robótica emocional. FOTO Cortesía

Ecovacs Robotics ha presentado en CES 2026 sus soluciones robóticas para el hogar, que además de nuevos aspiradores, incluye un limpiacristales, un costacésped, su primer robot limpiafondos para piscinas y un acompañante digital para las mascotas. En su caso, lo hace respaldada por su experiencia tecnológica a largo plazo y su conocimiento de las necesidades de los usuarios a nivel global, que ha plasmado en los nuevos productos que ha presentado este martes, y con los que busca crear un ecosistema de robótica de servicio diversificado. En CES 2026 ha ampliado su ecosistema con el nuevo robot limpiapiscinas Ultramarine, junto con una serie de productos mejorados para el cuidado del césped y la limpieza de ventanas. Ultramarine está diseñado para simplificar el mantenimiento de la piscina. Para ello, ofrece capacidades de reconocimiento del entorno y planificación de ruta, con las que se adapta a los complejos y cambiantes entornos de la piscina. Cuenta con sistemas de filtración que le permiten enfrentarse tanto a residuos finos como a manchas difíciles, manteniendo un funcionamiento fiable y duradero en exteriores. También presentaron su primer robot compañero para mascotas, LilMilo, que combina percepción multisensorial con comportamientos expresivos similares a los de una mascota para ofrecer una nueva forma de compañía digital, basada en la calidez y la interacción inteligente. Es el primer robot de esta compañía, basado en la robótica emocional. "El robot está cubierto de sensores táctiles en sus zonas sensibles , como la parte superior de la cabeza o el cuerpo, lo que le permite reaccionar a las caricias o toques como una mascota", detalló el medio francés frandroid.com.

Lego y sus nuevos ladrillos inteligentes

Nuevo tipo de ladrillo de LEGO para crear construcciones interactivas FOTO Cortesía LEGO