Matthew McConaughey “patenta” su voz e imagen para protegerse de la IA

Matthew McConaughey lidera la lucha contra el uso no autorizado de la IA. El actor patentó su voz e imagen ante la USPTO para proteger su identidad legal. Conozca cómo funciona esta medida.

  • Varios artistas han manifestado su inquietud por el uso de su imagen en IA sin permiso legal. FOTO AFP
Agencia AFP
Leonardo Bautista Romero
Tendencias

hace 4 horas
bookmark

El actor estadounidense Matthew McConaughey presentó extractos de su voz y de videos ante las autoridades de propiedad intelectual de Estados Unidos para patentarlos y evitar que su imagen sea utilizada sin su consentimiento en plataformas de inteligencia artificial (IA).

El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) fue hecho por la rama comercial de la fundación Just Keep Livin, creada por el actor y su esposa Camila Alves, según las bases de datos de la oficina consultadas por la agencia AFP.

Varios artistas han manifestado su inquietud por el uso de su imagen sin permiso vía IA generativa, luego de la aparición de ChatGPT.

Pero son pocos los que han buscado acciones legales para evitarlo. Uno de los ejemplos más notables es el de la actriz Scarlett Johansson, que demandó a la aplicación Lisa AI en 2023 por crear sin su consentimiento una imagen similar a ella para una publicidad.

El abordaje de McConaughey, ganador de un Oscar en 2014, es nuevo, al tomar la iniciativa para proteger legalmente su imagen y su voz.

McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces. La compañía ya creó una versión IA de su voz.

Lea también: Robot con inteligencia artificial que reconfigura relaciones íntimas entre humanos y máquinas fue presentado en el CES

Nos queremos asegurar de que nuestros clientes tengan el mismo tipo de protección que tienen sus empresas”, explicó el abogado Kevin Yorn, que representa al actor.

Y agregó que también buscan que sus clientes reciban “parte del valor que se está generando con esta nueva tecnología con el uso de su voz y su imagen”.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué significa que McConaughey patentó su voz?
Significa que registró legalmente sus rasgos biométricos y vocales ante la USPTO para tener una base jurídica sólida y demandar a cualquier empresa de IA que use su imagen o voz sin pagar derechos o tener permiso explícito.
¿Se puede patentar una voz humana?
Tradicionalmente se protegen bajo “derechos de publicidad”, pero McConaughey está intentando usar el sistema de marcas y patentes para tratar su voz como un activo comercial único, marcando un hito en la propiedad intelectual.
¿Qué es ElevenLabs y qué relación tiene con el actor?
ElevenLabs es una startup de IA especializada en clonación de voz. McConaughey es inversionista y ha autorizado una versión oficial de su voz, demostrando que busca el control económico de la tecnología, no su prohibición.

Utilidad para la vida