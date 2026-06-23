Matemáticas y Pokémon: estudiante creó un código para predecir batallas en el Mundial

Marcus Koh nunca había escrito una línea de código antes de ingresar a la Universidad de Cambridge. Tres años después, el estudiante de Matemáticas del Christ’s College desarrolló una herramienta computacional propia para simular batallas de Pokémon, calcular miles de resultados posibles y ajustar el entrenamiento de sus criaturas para maximizar sus probabilidades de victoria en el popular videojuego.
En agosto competirá en el Campeonato Mundial de Pokémon, el torneo más selectivo del circuito competitivo, que este año celebra su 30.º aniversario.
Koh, de 22 años, llegó al juego competitivo hace apenas tres años. En su primera participación mundialista, en 2025 en Anaheim, California, terminó en el puesto 138 entre casi 400 competidores. En enero de 2026 quedó segundo en el Campeonato Regional de Birmingham y en marzo alcanzó un top 16 en el Special Championships de Sevilla.