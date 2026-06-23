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Matemáticas y Pokémon: estudiante creó un código para predecir batallas en el Mundial

Marcus Koh, de 22 años, competirá en agosto en el Campeonato Mundial de Pokémon con una herramienta computacional que desarrolló él mismo para simular batallas y calcular miles de resultados posibles.

  • Marcus Koh, estudiante de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, desarrolló un código computacional para simular batallas de Pokémon. FOTO cortesía
    Marcus Koh, estudiante de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, desarrolló un código computacional para simular batallas de Pokémon. FOTO cortesía
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 1 hora
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Marcus Koh nunca había escrito una línea de código antes de ingresar a la Universidad de Cambridge. Tres años después, el estudiante de Matemáticas del Christ’s College desarrolló una herramienta computacional propia para simular batallas de Pokémon, calcular miles de resultados posibles y ajustar el entrenamiento de sus criaturas para maximizar sus probabilidades de victoria en el popular videojuego.

En agosto competirá en el Campeonato Mundial de Pokémon, el torneo más selectivo del circuito competitivo, que este año celebra su 30.º aniversario.

Koh, de 22 años, llegó al juego competitivo hace apenas tres años. En su primera participación mundialista, en 2025 en Anaheim, California, terminó en el puesto 138 entre casi 400 competidores. En enero de 2026 quedó segundo en el Campeonato Regional de Birmingham y en marzo alcanzó un top 16 en el Special Championships de Sevilla.

La clasificación al Mundial se logra acumulando puntos durante la temporada anual en distintos torneos: en Europa, solo los 80 mejores del ranking obtienen una plaza.

La idea del código surgió durante el módulo de Proyectos Computacionales de su carrera. “Nunca había programado antes de llegar a Cambridge, pero las matemáticas y Pokémon tienen cosas en común: las habilidades son transferibles. La capacidad analítica para evaluar opciones en Pokémon es el mismo tipo de resolución de problemas que se usa constantemente en matemáticas”, explicó Koh.

En el formato competitivo, cada jugador gestiona un equipo de seis Pokémon, pero solo puede seleccionar cuatro para cada batalla, que se desarrolla en turnos estratégicos.

La preparación previa, que puede extenderse semanas, consiste en decidir cómo entrenar a cada criatura para optimizar sus estadísticas numéricas de ataque, defensa y velocidad según los posibles rivales que se puedan enfrentar.

Las calculadoras en línea existentes ya permiten estimar el daño de un solo golpe, pero Koh fue más lejos. Su código evalúa las probabilidades de supervivencia ante múltiples ataques consecutivos y ante el ataque simultáneo de más de un Pokémon rival.

“Un escenario de doble ataque tiene 256 resultados de daño posibles, y con más ataques el número crece exponencialmente. Puedo calcular la probabilidad de sobrevivir una combinación de ataques y ver cómo ajustar el entrenamiento para mejorar mis posibilidades”, explicó.

El programa también incorpora el concepto matemático de recursión, que consiste en resolver un problema descomponiéndolo en versiones más pequeñas del mismo problema en un bucle continuo. Koh lo aplica para escenarios de empate prolongado, donde los Pokémon apenas logran dañarse mutuamente y la batalla se estanca.

Lea también: El Mundial también se juega gratis por Netflix y no necesitará consola ni controles

“En matemáticas se usan bucles recursivos para estimar, por ejemplo, la población futura de especies animales. Yo lo usé para llevar a mis Pokémon a la mejor forma posible antes de esas batallas largas y agotadoras. Convertí una situación abstracta en una gobernada por reglas matemáticas”, dijo.

El Campeonato Mundial de Pokémon de 2026 se disputará en agosto bajo un formato adicional: por primera vez se jugará en la nueva plataforma Pokémon Champions, lo que implica adaptarse a mecánicas distintas a las habituales.

“Me siento emocionado por el reto de adaptarme al nuevo formato. He aprendido y mejorado mucho como jugador desde el año pasado y espero dar lo mejor de mí”, afirmó Koh, quien también es miembro activo de la Sociedad de Pokémon de Cambridge.

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