¿Tiene un televisor LG? Investigación revela que espía a sus usuarios: graba audio con pantalla apagada y rastrea su red

Una investigación ha encontrado una serie de funciones en los televisores inteligentes de la marca coreana LG que mapean los teléfonos móviles y dispositivos cercanos, capturan el audio a través del micrófono cuando la pantalla está apagada y los convierten en dispositivos encubiertos de escucha.
Gamers Nexus ha publicado en su canal de YouTube los detalles del análisis que ha realizado de los televisores Smart TV OLED de LG en colaboración con Level1Techs y analistas independientes, con el uso de distintas metodologías de interceptación de red que incluyen el uso de Wireshark (el analizador de protocolos de red más popular) y desensamblado de código.