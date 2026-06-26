Google actualiza Gemini 3.5 Flash: permite crear agentes IA que hablen con otras plataformas

Google ha actualizado su modelo Gemini 3.5 Flash con la función de uso del ordenador integrada de forma nativa, de manera que los desarrolladores puedan crear agentes personalizados con capacidad para ver, razonar y actuar en entornos de navegador, móviles y de escritorio.
La tecnológica lanzó Gemini 3.5 Flash el pasado mes de mayo en el marco de su conferencia anual para desarrolladores Google I/O, un modelo que combina inteligencia de frontera con acción, destacando así en programación, capacidades de agente en el mundo real y uso de herramientas.