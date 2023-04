Ya le pusieron fecha exacta al fin de la humanidad por cuenta de la Inteligencia Artificial, ¿cuándo será?

“La regla general es que cualquier cosa que aumente la producción humana es buena para el nivel de vida humano. Algunas personas pierden, pero si vas y dices que solo queremos un progreso que beneficie a todos, entonces no podría haber progreso”, señaló Caplan en declaraciones recogidas por La Razón de México.

La apuesta de Caplan la hizo en conjunto con Eliezer Yudkowsky, a quien calificó como “el hombre con la visión más pesimista y extremista sobre las IA”.

La perdición indica que la IA será más inteligente de lo que ahora es y, en consecuencia, sería más inteligente que los seres humanos.

“Hasta ahora, me ha servido perfectamente. He tenido 23 apuestas que se han concretado; he ganado las 23”, puntualizó Caplan.