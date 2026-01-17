De Booking falso a voces clonadas: el mapa del fraude digital en Colombia

En Colombia el fraude digital dejó de ser un episodio aislado, algo lejano que le pasaba al vecino o a un conocido, para convertirse en un peligro real que miles de personas padecen a diario. El inicio de este año coincide con un escenario propicio, pues en plena temporada de viajes, aumento del comercio electrónico, mayor uso de pagos inmediatos y una dependencia creciente del celular como llave de acceso a servicios financieros, laborales y personales, los delincuentes ya no buscan romper sistemas de seguridad, buscan convencer a sus víctimas.
Así lo demuestra una alerta reciente de la empresa de ciberseguridad ESET. En plena temporada de vacaciones, especialistas advirtieron sobre el aumento de correos falsos que suplantan reconocidas plataformas de alojamiento como Booking.com.
Los mensajes que envían estas bandas alertan sobre supuestos problemas con reservas o reembolsos pendientes e incluyen enlaces maliciosos que conducen a una cadena de engaños cuyo objetivo final es que la propia persona instale en sus dispositivos un programa que roba su información. La campaña fue analizada por el equipo de Securonix y se apoya en una técnica conocida como ClickFix.
El mecanismo funciona así: un correo fraudulento utiliza la estética y el lenguaje de Booking.com, lo que lo hace difícil de distinguir de uno legítimo. Ante la urgencia de resolver un inconveniente con una reserva, el usuario hace clic en el enlace incluido en el mensaje y es redirigido a un sitio falso que imita a la plataforma original.
Allí, el navegador muestra un mensaje que simula un error crítico del sistema. Al presionar el botón de recarga, el navegador pasa a pantalla completa y despliega una falsa pantalla azul de Windows.
A diferencia de una pantalla real, esta incluye instrucciones para que el usuario ejecute comandos en PowerShell o en la ventana Ejecutar de Windows, con la excusa de solucionar el supuesto problema técnico. Al seguirlas, la víctima desencadena una serie de acciones maliciosas que incluyen la descarga de un proyecto .NET, la instalación de un troyano de acceso remoto, desactivación de defensas como Windows Defender y la obtención de persistencia en el sistema.
“Los cibercriminales ya no necesitan vulnerar el sistema directamente: les alcanza con convencer al usuario de que lo haga por ellos. Por eso, campañas como ClickFix muestran que la educación y la atención frente a mensajes urgentes siguen siendo una de las principales barreras de protección”, explica a EL COLOMBIANO Martina López, especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
El último reporte ESET Threat revela cifras preocupantes. Durante el primer trimestre de 2025, esa técnica creció más del 500 % en detecciones, convirtiéndose en el segundo vector de ataque más frecuente después del phishing.