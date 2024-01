Lopera explicó que desde hace 15 años viene trabajando en la creación de este dispositivo y para esta octava versión la gran novedad, o lo que lo hace especial, es las incorporaciones basadas en inteligencia artificial. “Lo que hay detrás de TOMi8 es pura IA, en esta parte entra la cámara que procesa imágenes, por ejemplo, además tiene un mejor procesador que las otras generaciones, es mucho más rápido y más automático. Tiene una tecnología más futurista”, dijo.

Entre las versiones uno y siete fueron puestas unas 100.000 unidades en el mercado, agregó Lopera. El primer modelo cumplía tareas sencillas como la pizarra digital: hacer táctil la pared. Ya en 2019 comenzó a integrar más herramientas para el profesor.

“Más allá del asistente, es muy importante todo lo que pasa en el aula de clase con el dispositivo y es que se personaliza el acompañamiento de cada niño. Esta idea nació por el interés de entender lo que un maestro necesita para hacer igual de inspirador a un maestro que tuve en el colegio en el barrio Mesa en el municipio de Bello que me cambió la vida, me enseñó programación, no pude ir a una universidad pero su motivación me convirtió en un emprendedor, fuimos una generación que se salvó”, dijo Lopera.

La plataforma TOMidigital.com es un complemento: es una comunidad activa de maestros que se reúnen una vez al mes en YouTube para compartir sus experiencias con TOMi y aprender nuevas formas de innovar en el aula.

El propósito de Lopera es que en los próximos dos años unos 100.000 maestros de Latinoamérica tengan un TOMi8 en sus aulas de clases, una misión que ya comenzó a través de uno de los principales mayoristas de tecnología ubicado en Estados Unidos.

A partir del 1 de febrero se puede comprar por internet y además buscarán hacer convenidos con los gobiernos para entregar accesos gratuitos a muchas escuelas para que lo prueben y que finalmente los adopten en los procesos de enseñanza.