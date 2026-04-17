Colombia lee más en pantalla: ¿a qué se debe este auge y cuáles son las mejores apps para ebooks?

En 2005, apenas el 11% de colombianos leía en internet. En 2022, el 45% de adultos del país afirmaba leer en formato digital o híbrido. Ese salto no fue casual: lo explican la pandemia, la masificación del teléfono inteligente y una oferta editorial que en los últimos años decidió tomarse en serio el formato digital en el país. Según el estudio Libro digital: evolución y adopción en el sector editorial colombiano, publicado por la Cámara Colombiana del Libro, el libro digital (ebook) ya representa el 9,9% de las ventas editoriales del país y el 36,3% de los ISBN registrados en 2024.

El crecimiento promedio anual del formato digital es del 1,7%, frente al 0,5% del libro en papel. Sin embargo, son números muy modestos en comparación con mercados como Japón, donde el libro digital representa el 43,1% de ventas, o los países nórdicos, donde supera el 36%. Conozca: ¿Por qué hay un boom de literatura japonesa en Colombia?

La pandemia como punto de inflexión

El 93,2% de las ventas de libros digitales en Colombia se concentra en contenidos técnico-científicos y educativos. FOTO AFP

Antes del covid-19, el libro digital crecía de forma gradual pero sin urgencia. Así lo muestra el estudio, que recuerda que el cierre de librerías, bibliotecas y centros educativos entre 2020 y 2021 lo cambió todo. En ese período, los ISBN digitales alcanzaron su pico de participación histórica: el 39,2% del total registrado en Colombia. Las editoriales aceleraron la digitalización de sus catálogos y los lectores descubrieron plataformas que antes ignoraban. Ese impulso, contrario a lo que se pensaría, no desapareció con la reapertura. Para 2022, el 74% de los lectores digitales en Colombia leía desde el teléfono inteligente, el 44% desde computador y el 13% desde tableta o lector especializado. No fueron las tablets, el PC o dispositivos especializados. El celular se convirtió en la biblioteca de bolsillo que nadie había planeado, pero que millones adoptaron sin pensarlo dos veces. En cuanto a los contenidos preferidos, hay un dato que desafía la imagen romántica del lector: el 93,2% de las ventas digitales en Colombia se concentra en contenidos técnico-científicos y educativos. Es decir, el lector digital colombiano no es principalmente alguien que devore novelas, sino el estudiante que compra material académico o el profesional que accede a textos especializados. La ficción apenas representa el 6,5% de las ventas digitales. Pero eso no significaría que el entretenimiento no esté creciendo. Los libros de ficción y no ficción registran un crecimiento promedio anual del 17,9% en ventas digitales desde 2018, el más alto de todos los segmentos. Lea también: Amazon dejará sin soporte millones de Kindle en mayo de 2026: ¿el suyo está en la lista?

El audiolibro, un cuento aparte

No fueron las tablets, el PC o dispositivos especializados. El celular se convirtió en la biblioteca de bolsillo que nadie había planeado. FOTO AFP

En cuanto a formatos, hay uno que resume bien el cambio de hábitos en el país: el audiolibro. Sus ventas pasaron de $195 millones en 2018 a $1.064 millones en 2024, un crecimiento promedio anual del 32,6%. Para acceder a esos contenidos, no hace falta un dispositivo especializado sino que basta con una app y audífonos para escuchar un libro en el transporte público, el gimnasio o entre reuniones. El modelo de suscripción domina con el 88% de las ventas globales en castellano, a través de plataformas como Audible, Storytel y Spotify Audiobooks. A nivel global, el mercado del audiolibro alcanzó los 8.700 millones de dólares en 2024 y se proyecta en 35.470 millones para 2030. Colombia hace parte de esa ola, aunque todavía la mira desde lejos.

Las mejores apps para leer

Para quien quiere aprovechar este momento, estas son cuatro aplicaciones que vale la pena tener en cuenta a la hora de leer ebooks: 1. La app de Kindle es la opción más completa si se tiene cuenta en Amazon: da acceso a millones de títulos, sincroniza el avance de lectura entre dispositivos y permite comprar libros directamente desde la app. Disponible para iOS y Android, es el punto de entrada más natural al ecosistema de ebooks. 2. Bookmate funciona por suscripción y ofrece un catálogo amplio en español, con opción de subir archivos propios en formatos EPUB y PDF. Es una buena alternativa para quienes prefieren pagar una mensualidad fija en lugar de comprar título por título. 3. Aldiko Next es una app gratuita enfocada en la organización de la biblioteca personal. Permite importar archivos EPUB y PDF, personalizar la tipografía y el fondo y gestionar colecciones. Ideal para quienes descargan libros de plataformas abiertas o bibliotecas digitales. 4. Wattpad es el espacio de lectura social por excelencia: una plataforma donde millones de autores publican historias originales, en su mayoría gratuitas, con especial fuerza en ficción juvenil, romance y fantasía. No es una librería tradicional sino una comunidad donde el lector también puede comentar y seguir autores en tiempo real. Las proyecciones del estudio de la Cámara Colombiana del Libro estiman que las ventas digitales en el país podrían alcanzar los $179.388 millones en 2030. Lea también: El buen mal y otros libros de Samanta Shewblin disponibles en Colombia

Los 10 más leídos

Los listados de Buscalibre, Planeta Colombia y Penguin Random House, tres de las tiendas digitales más grandes del país, revelan un lector que mezcla autoayuda, salud, finanzas y narrativa colombiana. Estos son los diez títulos más vendidos en formato digital en el país: Control — Freddy Vega Comer para sanar — Doctor Bayter Salvo mi corazón, todo está bien — Héctor Abad Faciolince Cadáver exquisito — Agustina Bazterrica El milagro metabólico — Dr. Carlos Jaramillo Sí, si es contigo — Calle y Poché La psicología del dinero — Morgan Housel Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido — Walter Riso ¿Y si no es contigo? — Calle y Poché La hora de los lobos — Mario Mendoza Siga leyendo: La casa de los espíritus en Prime Video relanza el libro de Isabel Allende Bloque de preguntas y respuestas: