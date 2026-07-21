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Colombia recibe 3.000 ciberataques semanales contra empresas: ¿cómo evitar una crisis digital?

Expertos advierten que una sola intrusión puede generar pérdidas millonarias y recomiendan una estrategia de ciberseguridad basada en cinco niveles de protección.

  • Los ataques digitales contra empresas buscan robar información, secuestrar sistemas y afectar la operación de las organizaciones. Imagen de referencia. FOTO: Magnific.
    Los ataques digitales contra empresas buscan robar información, secuestrar sistemas y afectar la operación de las organizaciones. Imagen de referencia. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 56 minutos
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Las empresas colombianas enfrentan una amenaza digital cada vez más constante. Según el más reciente Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs, el país concentra el 8% de los incidentes cibernéticos registrados en América Latina y recibe en promedio más de 3.000 ciberataques por semana, ubicándose como el tercer territorio más afectado de la región, después de Brasil y México.

La preocupación no solo está en la cantidad de ataques, sino en el impacto que pueden generar. Durante el Summit Tech 2026 se reveló que un solo incidente de seguridad puede ocasionar pérdidas de hasta US$6,3 millones y detener la operación de una compañía durante más de 36 horas, afectando ingresos, productividad y confianza de clientes.

Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, explicó que el crecimiento de estas amenazas responde a la evolución de las herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes.

Conozca: Ciberataque a Ecopetrol: 15 empresas del grupo afectadas y hackers están extorsionando tras robar datos de 3.300 cuentas

“El uso de inteligencia artificial para desarrollar ataques más sofisticados, automatizados y difíciles de detectar exige que las compañías implementen una protección por niveles, donde distintas tecnologías resguarden cada punto de la infraestructura y funcionen de manera complementaria”, afirmó el directivo.

Ante este panorama, los expertos recomiendan que las organizaciones no dependan de una sola herramienta, sino que construyan una estrategia integral basada en cinco niveles:

1. Controlar quién puede ingresar:

La identidad digital es uno de los principales puntos de ataque. Por eso, modelos como Zero Trust Network Access (ZTNA), controles de acceso y sistemas de protección para cuentas privilegiadas ayudan a verificar usuarios y dispositivos antes de permitir conexiones.

2. Proteger el perímetro digital:

Los correos electrónicos, aplicaciones, páginas web y servicios en la nube requieren defensas contra phishing, malware y ransomware mediante herramientas como firewalls y sistemas especializados.

3. Proteger los dispositivos:

Computadores, servidores y equipos conectados pueden convertirse en puertas de entrada para atacantes. Las soluciones EDR permiten detectar comportamientos extraños y contener amenazas.

4. Detectar y responder rápidamente:

Los centros de operaciones de seguridad (SOC) utilizan inteligencia artificial para analizar alertas, identificar riesgos y actuar antes de que una amenaza se extienda.

5. Encontrar fallas antes que los atacantes:

Las empresas deben realizar evaluaciones de vulnerabilidades, actualización de sistemas y pruebas de ethical hacking para corregir debilidades.

Maturana señaló que la ciberseguridad dejó de ser un asunto exclusivo de los equipos tecnológicos. “Una brecha de seguridad no es solamente un problema de sistemas, sino un riesgo financiero y reputacional que puede paralizar una compañía en minutos”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos ciberataques reciben las empresas en Colombia?
Las compañías colombianas reciben en promedio más de 3.000 ataques digitales por semana, según datos del Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs.
¿Cuánto puede perder una empresa por un ciberataque?
Un ataque exitoso puede generar pérdidas de hasta US$6,3 millones y afectar la operación durante más de 36 horas.
¿Cómo pueden protegerse las empresas de los ciberataques?
Los expertos recomiendan una estrategia de cinco niveles que incluya control de accesos, protección de dispositivos, monitoreo constante y detección de vulnerabilidades.

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