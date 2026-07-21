Joseph Blatter, expresidente de la Fifa, pidió no reelegir a Gianni Infantino y reclamó un “nuevo liderazgo” tras el Mundial

A través de su cuenta de X, el exdirigente aseguró que el torneo perdió credibilidad durante su desarrollo y pidió un cambio de liderazgo en la entidad que gobierna el fútbol mundial, al considerar que la política no debe influir en las decisiones deportivas.

Joseph Blatter , expresidente de la Fifa, volvió a cuestionar la gestión del actual presidente del organismo, Gianni Infantino , tras la final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, en la que España venció 1-0 a Argentina en el tiempo extra para quedarse con el título.

El exmandatario también hizo un llamado a los actores del fútbol para promover cambios dentro de la organización. “No se debe permitir que la política ensombrezca el juego. Ahora les toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el fútbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo” , señaló.

En su publicación, Blatter escribió: “El Mundial más largo ha llegado a su fin: con los campeones adecuados. Pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad” .

Las declaraciones de Blatter se suman a una serie de cuestionamientos que realizó durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Uno de los episodios a los que hizo referencia fue la anulación de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara públicamente que intervino para levantar la sanción.

Sobre ese caso, Blatter escribió: “Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes”.

Además, agregó: “Si un presidente de EE. UU. interviene con el presidente de la Fifa—y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, Fifa? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”.

El expresidente también cuestionó otras decisiones adoptadas durante el campeonato, entre ellas el aumento en la duración del entretiempo de la final. “Las pausas por hidratación fueron solo el comienzo. El domingo, la final de la Copa del Mundo verá el punto culminante del torneo: la pausa de medio tiempo más larga en la historia del fútbol. La final de la Copa del Mundo como una copia del Super Bowl. ¿Quo vadis, Fifa?”, afirmó.

Semanas antes del cierre del torneo, Blatter había concedido una entrevista al diario L’Equipe, donde criticó la organización del Mundial y la relación entre la Fifa y las autoridades estadounidenses. Allí sostuvo: “Cuando un país es elegido sede de un Mundial, existen dos principios fundamentales. El primero es la seguridad, que el país debe garantizar para el evento. El segundo es otorgar visas de entrada a todos los funcionarios de la Fifa. Y no hay nada más oficial Fifa que un árbitro”.

El exdirigente hizo referencia al caso del árbitro somalí Omar Artan, quien no pudo ingresar a Estados Unidos. “Si un país le niega la entrada a un árbitro, es un problema grave, y el Mundial no debería celebrarse en ese país. La culpa recae principalmente en la Fifa. Abandonó este principio, que el país (Estados Unidos) no respetó. No podemos detener el torneo, pero es indignante”, expresó.

En esa misma entrevista también se refirió a la relación entre Infantino y Donald Trump. “El presidente debería demostrar que es más fuerte que su buen amigo en la Casa Blanca. Cuando uno empieza a dejarse controlar por la política, es malo. Las federaciones también deben protestar”, indicó.