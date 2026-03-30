Colegios ya pueden inscribir a estudiantes de 9° a 11° en concurso de programación

Los colegios de todo el país ya pueden inscribirse en la décima edición del Concurso Nacional de Programación, una iniciativa de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) que busca acercar a estudiantes de grados 9°, 10° y 11° al mundo de la tecnología. La convocatoria, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Red de Universidades con Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines, está dirigida a instituciones educativas interesadas en fortalecer habilidades digitales en sus estudiantes a través de una metodología práctica.

El concurso se desarrolla en tres etapas: la primera consiste en un proceso de formación gratuita en áreas como programación, desarrollo de software y pensamiento computacional. En segundo lugar, los equipos trabajan en la ideación de proyectos con el acompañamiento de mentores del sector tecnológico y académico. Finalmente, en la tercera etapa, las mejores propuestas avanzan a una final en la que se seleccionan y premian las iniciativas más destacadas. Uno de los principales enfoques del programa es que los estudiantes desarrollen soluciones a problemáticas reales de sus territorios. Los proyectos deben estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pueden abordar temas como medioambiente, movilidad, inclusión social o convivencia.