Claude llega a Microsoft Word: ¿cómo usar esta IA en el editor de texto?

Anthropic lanzó Claude para Word, un complemento que integra su inteligencia artificial directamente en el popular editor de texto Microsoft Word.
La herramienta está pensada para profesionales que trabajan con documentos de forma intensiva, especialmente en los sectores legal y financiero.
Con el complemento activo, los usuarios pueden hacerle preguntas a Claude sobre secciones específicas del documento, pedirle que edite un fragmento seleccionado o que complete una plantilla. Las respuestas incluyen citas interactivas que llevan directamente al pasaje referenciado.
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