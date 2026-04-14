Claude llega a Microsoft Word: ¿cómo usar esta IA en el editor de texto?

Anthropic lanzó Claude para Word, un complemento que integra su inteligencia artificial directamente en el popular editor de texto Microsoft Word. La herramienta está pensada para profesionales que trabajan con documentos de forma intensiva, especialmente en los sectores legal y financiero. Con el complemento activo, los usuarios pueden hacerle preguntas a Claude sobre secciones específicas del documento, pedirle que edite un fragmento seleccionado o que complete una plantilla. Las respuestas incluyen citas interactivas que llevan directamente al pasaje referenciado. Entérese: Anthropic vs OpenAI: Claude destrona a ChatGPT, que ya acumula pérdidas por US$14.000 millones

¿Qué puede hacer la IA Claude en Word?

La función más útil para entornos de revisión es el modo de cambios controlados. En su blog oficial, Anthropic anunció que las ediciones de Claude aparecen como revisiones que pueden aceptarse o rechazarse individualmente desde el panel nativo de Word. Este complemento también lee los hilos de comentarios del documento, identifica a qué texto está anclado cada uno y puede resolverlos uno por uno. Entérese: ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA que está en pruebas Cuando un documento regresa con modificaciones externas, Claude puede leer los cambios controlados, resumirlos y clasificarlos por gravedad. También completa plantillas respetando los estilos de encabezado y párrafo del documento original.

Los usuarios pueden hacerle preguntas a Claude sobre secciones específicas del documento, pedirle que edite un fragmento seleccionado o que complete una plantilla. FOTO Anthropic

Claude para Word también comparte contexto con Claude para Excel y Claude para PowerPoint, lo que permite trabajar en los tres programas dentro de una misma conversación, sin copiar y pegar entre aplicaciones. El historial de conversación no se guarda entre sesiones: cada vez que se abre el complemento, la conversación empieza desde cero. Los datos se eliminan del servidor en 30 días, aunque pueden almacenarse en caché varias horas para mantener el contexto de documentos cerrados recientemente. Sin embargo, Anthropic advierte sobre un riesgo concreto: los documentos de fuentes externas pueden contener instrucciones ocultas diseñadas para manipular a la IA, lo que la compañía llama ataques de inyección de instrucciones. Por eso recomiendan usar el complemento solo con archivos de confianza, nunca con documentos recibidos de contrapartes sin verificación previa. Tampoco lo recomiendan para entregables finales sin revisión humana ni para archivos con información altamente sensible. Lea también: Error insólito: Anthropic publicó el código fuente de Claude Code y abrió la puerta a hackers

¿Cómo instalar Claude en Word?

Claude para Word está disponible en versión beta exclusivamente para usuarios con planes Team o Enterprise de Claude. Es compatible con Word en la web, Word en Windows con Microsoft 365 versión 2205 o posterior, y Word en Mac versión 16.61 o posterior. Tenga en cuenta que no funciona en iPad, Android ni en versiones perpetuas como Word 2016 o 2019.

Para usuario individual:

1-Ir a Microsoft Marketplace y buscar Claude by Anthropic for Word. 2-Hacer clic en Obtenerlo ahora. 3-Abrir Word y activar el complemento. 4-Iniciar sesión con su cuenta de Claude.

Para administradores en una organización:

1-Ingresar al Centro de administración de Microsoft 365. 2-Ir a Configuración-Aplicaciones integradas-Complementos. 3-Buscar Claude by Anthropic for Word en Microsoft AppSource. 4-Seleccionar los usuarios o grupos que tendrán acceso y confirmar el despliegue.

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