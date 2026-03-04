Nueva esperanza para pacientes VIH-positivo: terapia revierte desequilibrio del microbioma intestinal

El 50 % de los diagnósticos de VIH se detecta en etapas avanzadas de la infección cuando el sistema inmunitario está comprometido y el microbioma intestinal –las bacterias que habitan en el intestino– se encuentra alterado.
Un nuevo estudio, publicado en Nature Communications, revela que algunas terapias antirretrovirales, en las que se emplea dolutegravir, pueden regular este ecosistema bacteriano en personas con un diagnóstico tardío, al mismo tiempo que reducen la respuesta inflamatoria y la activación inmunitaria.