Nueva esperanza para pacientes VIH-positivo: terapia revierte desequilibrio del microbioma intestinal

El 50 % de los diagnósticos de VIH se detecta en etapas avanzadas de la infección cuando el sistema inmunitario está comprometido y el microbioma intestinal –las bacterias que habitan en el intestino– se encuentra alterado. Un nuevo estudio, publicado en Nature Communications, revela que algunas terapias antirretrovirales, en las que se emplea dolutegravir, pueden regular este ecosistema bacteriano en personas con un diagnóstico tardío, al mismo tiempo que reducen la respuesta inflamatoria y la activación inmunitaria.

Según cuenta a la agencia de prensa SINC el primer autor del trabajo e investigador de IrsiCaixa, Francesc Català-Moll, este inhibidor de la integrasa presenta una mejor penetración en el intestino en comparación con otros fármacos que se asocian a daños colaterales en la barrera intestinal. Los resultados proceden de un ensayo clínico en el que todos los participantes recibieron el mismo tratamiento de base al que, según el grupo asignado, se añadió dolutegravir o una combinación de darunavir y ritonavir. Estos hallazgos identifican nuevas estrategias que permiten una recuperación completa de la salud en personas seropositivas.

Bloquear el virus y enriquecer el microbioma

Para saberlo, los investigadores trataron a 88 personas que fueron diagnosticadas con VIH en fases avanzadas. Asimismo, les recetaron aleatoriamente dolutegravir o la combinación de dos inhibidores de la proteasa junto a dos fármacos antirretrovirales, y les hicieron un seguimiento durante dos años. Ambas terapias lograron bloquear el virus y recuperar el número de células CD4+ debilitadas por la infección, pero el tratamiento que incluía dolutegravir se asoció con un aumento de la diversidad del microbioma intestinal. “Además estas personas mostraron una mejor recuperación inmunitaria, una menor sobreactivación del sistema inmunitario y menos inflamación”, explica el investigador principal de IrsiCaixa y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes. “Dos años después de iniciar el tratamiento, su barrera intestinal se parecía mucho más a la de personas sin VIH”, añade. Lea también: EE. UU. aprueba el primer tratamiento para prevenir el VIH, que solo se aplica dos veces al año

Diagnósticos tardíos