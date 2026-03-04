Atención usuarios de gas: Gobierno ordena a empresas devolver $150.000 millones tras detectar cobros adicionales en las tarifas

El Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ordenó la devolución de más de $150.000 millones a los usuarios del servicio de gas natural en el país, tras concluir que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC) que elevó la componente de transporte en las tarifas. La decisión implica revertir el aumento del WACC aprobado mediante la Resolución CREG 102 002 de 2023 y recalcular los cargos que fueron trasladados a millones de usuarios desde ese año. Puede leer: QatarEnergy suspendió producción de gas natural licuado tras ataques iraníes: valor se incrementó casi 50%

¿Qué pasó?

En 2023, la Creg elevó el WACC —indicador que reconoce la rentabilidad de las inversiones en el sector— de 10,94% a 11,88%. Ese ajuste permitió a empresas transportadoras como Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval, incrementar los costos asociados al transporte del gas. Estos mayores costos fueron trasladados a los usuarios finales en la factura, impactando hogares y comercios. Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición para que se mantuviera el WACC en 10,94% mientras se definían los nuevos cargos tarifarios, con el objetivo de evitar mayores incrementos en las facturas.

La decisión del Gobierno: devolución y ajuste tarifario

Tras analizar los recursos presentados, la Creg decidió acoger la solicitud. En consecuencia, ordenó reducir nuevamente el WACC y devolver los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que la medida busca proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar justicia tarifaria. "Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes", señaló. El funcionario agregó que "la regulación energética tiene que estar al servicio del interés general".

¿Cómo se hará la devolución a los usuarios de gas?

La Creg definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas realicen la devolución efectiva del dinero, los cuales deberán verse reflejados en las facturas de los usuarios. El proceso ahora entrará en fase operativa para garantizar que los recursos cobrados en exceso regresen a los usuarios del servicio de gas natural en todo el país.

Bloque de preguntas y respuestas