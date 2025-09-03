Nasa confirma núcleo interno sólido en Marte: un hallazgo que cambia lo que sabíamos del planeta rojo

Un nuevo análisis de sismogramas marcianos de la misión InSight confirma que Marte alberga un núcleo interno sólido de unos 613 km de radio, rodeado por un núcleo externo líquido. La composición sugiere una aleación de hierro y níquel con elementos ligeros como oxígeno, azufre y carbono, una firma distinta a la terrestre que obliga a revisar los modelos de formación y enfriamiento del planeta rojo.
Desde 2018 y hasta 2022, cuando el polvo cubrió sus paneles solares, el módulo InSight registró más de 1.300 martemotos que ahora permiten mirar bajo la corteza marciana. La reevaluación de esos datos, liderada por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y publicada en Nature, aporta la evidencia más sólida hasta la fecha de un “corazón” metálico en Marte y precisa su tamaño: 613 ± 67 km de radio (≈1.226 km de diámetro).
El equipo identificó en los sismogramas dos fases clave: PKKP (ondas que atraviesan profundamente el núcleo) y PKiKP (reflejo en el límite del núcleo interno). En varios eventos, las PKKP llegaron al sismómetro 50–200 segundos antes de lo esperable para un núcleo enteramente líquido. Esa anticipación exige una región sólida que desvíe y acelere las ondas, es decir, un núcleo interno.