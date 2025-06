¿Aire limpio? Científicos descubrieron qué microorganismos flotan sobre Medellín y el hallazgo inquieta

“No solo es la concentración de este material, sino la composición, y eso no está contemplado en la norma”, advirtió Simón Villegas Velásquez, investigador principal. Su enfoque no se basó en los métodos tradicionales de cultivo, sino en el análisis del material genético de los microorganismos suspendidos en el aire.

Una investigación reciente liderada por el grupo One Health de la Universidad Nacional de Colombia caracterizó el ecosistema bacteriano del aire de Medellín y arrojó hallazgos tan complejos como inquietantes, pues luego de analizar el material particulado PM2.5, identificó cerca de 2.000 microorganismos en muestras atmosféricas de la ciudad, de los cuales el 98 % eran bacterias . Algunas podrían ser patógenas; otras, sorprendentemente, tendrían usos benéficos en biotecnología.

Uno de los descubrimientos más relevantes fue la presencia de bacterias con características extremófilas, es decir, adaptadas a condiciones adversas como el bajo pH del material particulado y la exposición constante a la radiación solar. Esta resiliencia permite su supervivencia en ambientes urbanos altamente contaminados. Algunas de estas bacterias, además, mostraron señales de resistencia intrínseca a ciertos antibióticos, lo que representa una alerta temprana en términos de salud pública.

No obstante, el panorama no es únicamente negativo. Villegas destacó que también se encontraron bacterias con propiedades beneficiosas. “Bacteria no es sinónimo de infección”, explicó. “En esta investigación encontramos tanto bacterias patógenas potenciales como bacterias con propiedades beneficiosas”. Algunas podrían incluso ayudar a degradar contaminantes, lo que abre la puerta al uso de biotecnología para mitigar los efectos nocivos de la polución atmosférica.

Y es que fuera de los riesgos sanitarios, la investigación expone cómo el material particulado puede penetrar profundamente el cuerpo humano: “El material particulado puede atravesar la pared alveolar y las barreras naturales del sistema respiratorio, entrar al torrente sanguíneo y alcanzar órganos como el corazón, los riñones, el cerebro o la placenta”, advirtió el equipo. Esta capacidad de infiltración lo relaciona con enfermedades como infartos, cáncer, diabetes, complicaciones en el embarazo y hasta muerte fetal.