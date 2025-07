A estas horas llegarían olas de tsunami al pacífico colombiano tras terremoto en Rusia

A esa hora, empezaría el fuerte oleaje en Malpelo (Valle). Posteriormente, llegarían a las 10:26 a.m. a Juradó (Chocó) ; luego a Bahía Solano (Chocó) a las 10:27 a.m.; a Nuquí (Chocó) a las 10:29 a.m.; al Bajo Baudó (Chocó) a las 10:41 a.m., y a Gorgona (Cauca) a las 10:45 a.m.

Después de las 11 de la mañana, las olas arribarían a Nariño de la siguiente manera. A Mosquera empezarían a sentirse sobre las 11:02 a.m., después a Salahonda a las 11:04 a.m. y a Tumaco a las 11:14 a.m.

A continuación, empezarían a verse en el Valle y el Cauca. En Juanchaco (Valle) se verían a las 11:31 a.m., en Timbiquí (Cauca) sobre las 11:35 a.m. y en Guapi (Cauca) a las 11:58 a.m.