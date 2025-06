Hallazgo sorprendente: el James Webb confirma que una bruma invisible controla la atmósfera de Plutón

Una investigación publicada en Nature ha confirmado que la atmósfera de Plutón —compuesta principalmente por nitrógeno, metano y monóxido de carbono— no se comporta como la de ningún otro cuerpo del sistema solar, pues a diferencia de otros planetas, donde los gases dominan la dinámica atmosférica, en Plutón el equilibrio térmico está gobernado por partículas de bruma suspendidas en su delgada envoltura gaseosa . Este hallazgo, respaldado por las observaciones del telescopio espacial James Webb (JWST), marca un giro en la forma como la ciencia concibe las atmósferas de los mundos helados del sistema solar exterior.

Lo cierto es que el nuevo artículo científico demuestra que las partículas de la bruma no solo influyen en la temperatura, sino que dominan el balance energético de la atmósfera . De hecho, los investigadores calcularon que el enfriamiento producido por la bruma supera por uno o dos órdenes de magnitud al generado por los gases. Esta singularidad también podría explicar los gradientes térmicos observados en latitud por el radiotelescopio ALMA.

Además, los resultados tienen implicaciones astrobiológicas. La química atmosférica de Plutón —basada en nitrógeno y compuestos hidrocarbonados— recuerda la de la Tierra primitiva, antes de la Gran Oxidación. Así que comprender cómo esta bruma regula la energía podría ofrecer pistas sobre los mecanismos que hicieron posible la vida en nuestro planeta.

El estudio, titulado Evidence of haze control of Pluto’s atmospheric heat balance from JWST/MIRI thermal light curves, fue publicado el 5 de mayo de 2025 y es el primero en confirmar, con evidencia observacional, que una atmósfera planetaria puede estar completamente modulada por partículas sólidas. A partir de ahora, cualquier teoría sobre atmósferas exoplanetarias o mundos helados deberá tener en cuenta esta posibilidad.

