Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

CNE reporta cifra récord de 373.612 testigos electorales para elecciones presidenciales

La cifra supera en más del 100 % los registros de 2022 y permitirá cubrir casi todas las mesas de votación del país.

  • CNE reporta cifra récord de 373.612 testigos electorales para elecciones presidenciales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Consejo Nacional Electoral informó que para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo fueron registrados 373.612 testigos electorales postulados por los partidos y movimientos políticos que participan en los comicios.

Según el organismo electoral, la cifra permitirá cubrir el 98,31% de las más de 122.000 mesas habilitadas en todo el país, convirtiéndose en el mayor número de testigos reportado para unas elecciones presidenciales en Colombia.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, explicó que, tras el cierre del proceso de postulación, inició la etapa de acreditación de los ciudadanos que ejercerán labores de observación y control durante la jornada democrática.

Según el organismo electoral, el cubrimiento alcanzará el 98,31% de las mesas habilitadas en Colombia durante la jornada democrática. FOTO: Robinson Sáenz.
Según el organismo electoral, el cubrimiento alcanzará el 98,31% de las mesas habilitadas en Colombia durante la jornada democrática. FOTO: Robinson Sáenz.

Sáenz Vargas, Robinson / Alexander Betancur

El funcionario señaló que el Consejo Nacional Electoral ya adelanta la expedición de las resoluciones y credenciales necesarias para que los testigos puedan estar presentes en los puestos de votación asignados.

Conozca: Ley seca, cierre de fronteras, controles policiales: conozca las medidas de seguridad para las elecciones 2026

Además, el reporte evidenció un incremento histórico frente a las elecciones presidenciales de 2022. De acuerdo con el CNE, hubo 191.000 registros adicionales, lo que representa un aumento del 105,3% frente al anterior proceso electoral.

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo definirán al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Elecciones
Presidencia
Elecciones 2026
CNE
Testigos
votos
Colombia
Paloma Valencia
Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos