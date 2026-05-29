CNE reporta cifra récord de 373.612 testigos electorales para elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral informó que para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo fueron registrados 373.612 testigos electorales postulados por los partidos y movimientos políticos que participan en los comicios.

Según el organismo electoral, la cifra permitirá cubrir el 98,31% de las más de 122.000 mesas habilitadas en todo el país, convirtiéndose en el mayor número de testigos reportado para unas elecciones presidenciales en Colombia.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, explicó que, tras el cierre del proceso de postulación, inició la etapa de acreditación de los ciudadanos que ejercerán labores de observación y control durante la jornada democrática.