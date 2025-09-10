Encuentran agujero negro errante en galaxia cercana a la Vía Láctea, ¿qué revela este descubrimiento?

Astrónomos liderados por el Observatorio Astronómico de Shanghái descubrieron un agujero negro errante en una galaxia enana cercana a nuestro Sistema Solar, exactamente está situado a unos 230 millones de años luz de distancia.
A diferencia de los agujeros negros típicos, este no se encuentra en el centro galáctico, sino que está desplazado casi un kilopársec y emite chorros de radio. Este agujero negro extranuclear, in situ, con acreción y chorros, hallado en una galaxia enana cercana, es uno de los casos más cercanos y convincentes confirmados hasta la fecha.