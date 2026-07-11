Terremotos en Venezuela desplazaron hasta 60 centímetros el terreno, revela la Nasa

Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejaron miles de edificaciones afectadas y una emergencia humanitaria, también modificaron físicamente el territorio.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó que los sismos provocaron un desplazamiento masivo del terreno, con movimientos que alcanzaron hasta 60 centímetros en algunas zonas del país.
El hallazgo fue posible gracias a las primeras mediciones realizadas por el satélite NISAR, un proyecto conjunto entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), diseñado para observar con alta precisión los cambios que experimenta la superficie terrestre.