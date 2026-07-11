La paisa Emiliana Arango se coronó campeona de dobles en el WTA 125 de Bastad

El tenis colombiano está de fiesta. Este sábado 11 de julio, la antioqueña Emiliana Arango Restrepo se coronó en el WTA 125 de Bastad en la categoría de dobles junto a la suiza Simona Waltert. La cafetera que supo ser número 46 del mundo en el año 2023 desplegó un juego potente y con capacidad devolutiva, algo que se une con la fortaleza del ace de la hélvetica.
La final la jugaron contra la británica la francesa Elixane Lechemia y la inglesa Alicia Barnett, ganando por 6-4 y 6-1 en poco más de una hora de partido. La fortaleza de la pareja suizo-colombiana fue la eficacia en los quiebres y los tiros ganadores. En el duelo decisivo del Nordea Open, ganaron 7 de los 13 break points posibles, además de conseguir el único ace del juego.