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Una colombiana, la encargada de recuperar a los astronautas tras el regreso de Artemis 2: así será el amerizaje en el Pacífico

Liliana Villareal es la directora de aterrizaje y recuperación de Artemis 2. La Nasa explicó cómo será la operación de regreso, tan importante como la del despegue, que será transmitida por sus redes.

  • Los astronautas regresarán a la Tierra este viernes a las 7:00 de la noche, aproximadamente. La colombiana Liliana Villareal, a la derecha, es la respoonsable del aterrizaje y la recuperación de Artemis 2. FOTOS Cortesía Nasa
    Los astronautas regresarán a la Tierra este viernes a las 7:00 de la noche, aproximadamente. La colombiana Liliana Villareal, a la derecha, es la respoonsable del aterrizaje y la recuperación de Artemis 2. FOTOS Cortesía Nasa
  • Liliana Villareal trabajó en toda la estrategia para recibir, sanos y salvos, a los cuatro astronautas que vienen en la nave Orión. FOTO Cortesía Nasa
    Liliana Villareal trabajó en toda la estrategia para recibir, sanos y salvos, a los cuatro astronautas que vienen en la nave Orión. FOTO Cortesía Nasa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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La misión Artemis 2 ha tenido grandes momentos desde el 1 de abril. Desde un despegue exitoso hasta el sobrevuelo por el lado oculto de la Luna han tenido al mundo entero atentos a la nave Orión y a sus cuatro tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Pero este viernes 10 de abril, el trabajo está centrado en el regreso, programado para las 7:07 de la noche –hora colombiana– frente a la costa de San Diego, California.

La colombiana Liliana Villareal es la directora de aterrizaje y recuperación de Artemis 2. La gran responsable de sacar a los astronautas del Océano.

Así es el plan de amerizaje de la nave Orión en el Océano Pacífico

Lo primero que harán en el espacio es una última maniobra de corrección de trayectoria que buscará que Orión se encuentre en la ruta correcta para el amerizaje, y la tripulación devolverá su cabina a su configuración original —con el equipo guardado y los asientos en su lugar— y se pondrá sus trajes espaciales, detallan desde la Nasa.

Para la astrónoma Malory Agudelo, divulgadora del Planetario de Medellín, tan importante como lo fue el despegue del cohete, lo será el regreso y por varios retos que sortear, “lo primero es el escudo térmico de la nave, que en las pruebas con Artemis 1 –sin humanos– terminó sufriendo muchas averías. Entonces se hizo una reestructuración en su diseño, una corrección. Lo importante es que para este vuelo de regreso se va a probar ese cambio”.

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Técnicamente, el módulo de tripulación se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. “Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de tripulación, que protegerá la nave y a la tripulación durante su regreso a través de la atmósfera terrestre, donde las temperaturas alcanzan aproximadamente los 1500 grados Celsius”, detalla la Nasa.

Para ponerlo claro, “es la temperatura que manejan los hornos metalúrgicos para la fundición de metales”, detalla la astrónoma Agudelo. ¿Y por qué pasa eso?

“Naturalmente, uno no lo nota, pero la atmósfera plantea mucha resistencia en el movimiento. Es una nave que viene a 40.000 kilómetros por hora (...) La temperatura va ascendiendo un montón y ese es el gran reto técnico”, indica la astrónoma.

El proceso no será rápido, tras pasar la atmósfera la caída se dará, aproximadamente en media hora. “Una vez superada la reentrada, la cubierta que protegía el compartimento delantero de la nave se desprenderá para dar paso al despliegue de una serie de paracaídas: dos paracaídas de frenado que reducirán la velocidad de la cápsula a unos 493 kilómetros por hora, seguidos de tres paracaídas piloto que desplegarán los tres paracaídas principales. Estas maniobras reducirán la velocidad de Orión a aproximadamente 27 km/h para su amerizaje en el Océano Pacífico, donde personal de la Nasa y la Armada de los Estados Unidos los estará esperando, dando así por concluida la misión Artemis 2”, precisan desde la Nasa.

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Splashdown es el término con el que se nombra lo que será la caída de la cápsula al agua y ahí hay que actuar rápido, así sea de noche, para sacar a los astronautas que vienen de soportar altas temperaturas (a pesar de la protección), al frío del agua del Océano Pacífico.

El Planetario transmitirá la llegada de la nave Orión

Liliana Villareal trabajó en toda la estrategia para recibir, sanos y salvos, a los cuatro astronautas que vienen en la nave Orión. FOTO Cortesía Nasa
Liliana Villareal trabajó en toda la estrategia para recibir, sanos y salvos, a los cuatro astronautas que vienen en la nave Orión. FOTO Cortesía Nasa

Hoy el Teatro Explora tendrá el seguimiento en vivo del reingreso a la Tierra de la cápsula Orión, en el marco de la misión Artemis 2 de la Nasa. Este coloquio aeroespacial especial, con entrada libre y transmisión por YouTube y Facebook, reunirá a Paula Andrea García y Melissa Cardona, ingenieras aeroespaciales de la Universidad de Antioquia, junto a Malory Agudelo Vásquez, divulgadora del Planetario de Medellín, para acompañar al público en la comprensión de uno de los eventos más complejos y significativos de la exploración espacial contemporánea. Comenzará a las 6:00 p. m. de este viernes 10 de abril.

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