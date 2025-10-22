Los antidepresivos no actúan igual: estudio revela diferencias clave en sus efectos sobre el cuerpo

Diferentes fármacos antidepresivos provocan efectos secundarios distintos en el organismo, según confirma un metaanálisis de 151 ensayos clínicos y 17 informes de la FDA estadounidense, con un total de 58 534 participantes, publicado por la revista The Lancet.
La investigación, liderada por Toby Pillinger (King’s College London) y Andrea Cipriani (Universidad de Oxford), analiza 151 ensayos clínicos y 17 informes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) para comparar los efectos fisiológicos de 30 antidepresivos. Sus resultados revelan variaciones sustanciales en parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el peso corporal, el colesterol y la glucosa en sangre.
Por ejemplo, el uso de agomelatina se asocia con una pérdida de peso, mientras que maprotilina o amitriptilina tienden a aumentarlo. Otros fármacos, como duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina y paroxetina, elevan los niveles de colesterol y glucosa, pese a producir ligeras reducciones de peso.
Los autores enfatizan que estos hallazgos no deberían disuadir a las personas de tomar antidepresivos, los cuales siguen siendo tratamientos vitales y eficaces para las afecciones de salud mental. En cambio, señalan que los resultados subrayan la importancia de adaptar el tratamiento a cada individuo, teniendo en cuenta su salud personal y sus preferencias.