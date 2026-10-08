“ChatGPT es peligroso para los menores”: estudio advierte graves fallos del chatbot de IA

Common Sense Media ha alertado sobre la versión de ChatGPT para adolescentes, alegando que supone “un riesgo inaceptable” para los menores, tras identificar fallos en sus medidas de seguridad, como que no siempre alerta a los padres de conversaciones sobre autolesiones, permite sortear las restricciones para reforzar el aprendizaje y no ejecuta la estimación de edad de los usuarios.
OpenAI lanzó su versión de ChatGPT para adolescentes en agosto de este año como una experiencia del asistente de IA diseñada específicamente para usuarios menores de 18 años.