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Falleció Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años

Se trata del hombre que llevó a OnlyFans a revolucionar la industria del contenido digital y para adultos. Esto se sabe.

  • Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, murió a los 43 años tras una larga enfermedad. FOTO: lr.com, OnlyFans.
    Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, murió a los 43 años tras una larga enfermedad. FOTO: lr.com, OnlyFans.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El empresario Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, murió a los 43 años, según confirmó la compañía en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, el empresario falleció “de manera pacífica” tras una larga batalla contra el cáncer. La empresa pidió respeto por la privacidad de su familia en este momento.

Radvinsky, nacido en Ucrania y criado en Chicago, adquirió OnlyFans en 2018. Bajo su liderazgo, la plataforma experimentó un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia de covid-19, cuando millones de creadores y usuarios se volcaron a este modelo de suscripción directa.

Fundada en 2016, OnlyFans se consolidó como un espacio donde los creadores pueden monetizar contenido mediante pagos mensuales o propinas. Aunque alberga material de diferentes categorías, la plataforma se hizo mundialmente conocida por su contenido para adultos y por cambiar la forma en que este se consume en internet.

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