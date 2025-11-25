Apple ya piensa en iOS 27: el próximo sistema operativo de iPhone priorizará calidad, no en la novedad

Apple se centrará en mejorar la calidad del software y el rendimiento general con su próximo sistema operativo para los iPhone, iOS 27, y el resto de actualizaciones de sus OS en lugar de priorizar nuevas funciones, como ya hizo en 2009 con Snow Leopard para Mac.
Así se filtró esta semana en blogs especializados que han tenido acceso a información de los equipos de desarrollo de la empresa de la manzana.
iOS 26 llegó el pasado mes de septiembre, con el nuevo diseño Liquid Glass, novedades de seguridad y de productividad en aplicaciones como Mensajes y Fotos.