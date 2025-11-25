x

Apple ya piensa en iOS 27: el próximo sistema operativo de iPhone priorizará calidad, no en la novedad

Apple parece estar preparando una actualización más silenciosa pero crucial. iOS 27 apostaría por la calidad del software y el rendimiento del sistema, en lugar de deslumbrar con nuevas funciones, repitiendo la estrategia que aplicó hace más de una década con Snow Leopard.

  • Apple buscará pulir la experiencia del usuario en iOS 27, enfocándose en estabilidad, velocidad y soporte para nuevas tecnologías como el iPhone plegable y la inteligencia artificial. FOTO AFP
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

Apple se centrará en mejorar la calidad del software y el rendimiento general con su próximo sistema operativo para los iPhone, iOS 27, y el resto de actualizaciones de sus OS en lugar de priorizar nuevas funciones, como ya hizo en 2009 con Snow Leopard para Mac.

Así se filtró esta semana en blogs especializados que han tenido acceso a información de los equipos de desarrollo de la empresa de la manzana.

iOS 26 llegó el pasado mes de septiembre, con el nuevo diseño Liquid Glass, novedades de seguridad y de productividad en aplicaciones como Mensajes y Fotos.

Aunque la siguiente gran actualización de iOS llegará previsiblemente en septiembre del año que viene, Apple actualiza cada tanto iOS con nuevas funciones y correcciones que resuelven problemas y parchean fallos de seguridad.

Los planes de Apple para con iOS 27, sin embargo, se centran más en mejorar la calidad y el rendimiento, a ejemplo de lo que ya hizo en 2009 con Snow Leopard para Mac, que en lugar de añadir nuevas funciones y características, refinó la experiencia ya existente, como informa el periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su boletín Power On.

Lea también: Apple prepara su propio chatbot de IA y ya lo prueba de forma interna

Esta mejora general se extenderá al resto de sistemas operativos, como Mac OS e iPadOS, servirá también para sentar las bases del soporte del nuevo hardware en el que trabaja Apple, como el iPhone plegable.

Según Gurman, sí incorporará alguna capacidad nueva, pero relacionada con la inteligencia artificial.

En esta área, Apple prepara la llegada del nuevo Siri con iOS 26.4. Su asistente evolucionará con la IA generativa de Google para integrarse plenamente con otras aplicaciones y poder comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué significa que iOS 27 priorice la calidad sobre la novedad?
Significa que Apple se enfocará en optimizar el rendimiento general, la estabilidad y corregir errores del sistema, en lugar de introducir una gran cantidad de nuevas funciones y características llamativas para los usuarios.
¿Por qué Apple está cambiando su estrategia de desarrollo con iOS 27?
La compañía busca construir una base de software sólida y estable que pueda soportar el nuevo y complejo hardware en el que está trabajando, como el rumoreado iPhone plegable, que exigirá máxima optimización.
¿Qué es Mac OS X Snow Leopard y por qué se compara con iOS 27?
Snow Leopard fue una actualización de Mac OS lanzada en 2009 que se centró exclusivamente en refinar el sistema existente, sin añadir grandes características nuevas. Fue muy bien recibido por su estabilidad y rapidez.

