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Una de cada 10 viviendas en Colombia se venden a extranjeros o colombianos en el exterior

Las remesas, el auge del trabajo remoto, el crecimiento del turismo y una mayor visibilidad internacional están impulsando la compra de vivienda desde el exterior. Antioquia hace parte de una tendencia que se extiende a varias regiones del país.

  • La vivienda colombiana despierta interés internacional. FOTO: Magnific
    La vivienda colombiana despierta interés internacional. FOTO: Magnific
Luis Miguel Cardona
Luis Miguel Cardona
hace 9 minutos
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Cada vez más extranjeros y colombianos residentes en el exterior están poniendo sus ojos en ciudades que combinan viviendas con precios competitivos, calidad de vida y oportunidades de inversión. Las cifras del sector muestran que el fenómeno no es aislado. De acuerdo con Camacol, alrededor del 10% de las viviendas nuevas comercializadas en el último año fueron adquiridas por personas que no viven en Colombia.

“Buscamos activar otros esquemas de negocio y también aprovechar la oportunidad que se genera con el ingreso de remesas al país para promover la internacionalización de vivienda. En Colombia, alrededor del 10 % de las viviendas que se vendieron en el último año se vendieron a gente que no vive en Colombia, a colombianos que viven en el exterior o extranjeros no residentes”, explicó Guillermo Herrera, presidente de Camacol durante el Congreso Vivienda Verde realizado en Medellín el pasado mayo.

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Allí, destacó que la internacionalización del mercado inmobiliario colombiano tiene varios epicentros. Mientras Cartagena y Santa Marta registran que el 20 % de sus ventas de vivienda nueva corresponden a compradores internacionales, en el Eje Cafetero la participación alcanza el 25%, y en Antioquia esta llega a un 14%.

Aunque la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín) no hace seguimiento a las compras de vivienda por parte de personas naturales, sí identifica factores que ayudan a entender por qué la región se ha vuelto más visible en el escenario internacional.

La transformación urbana, el posicionamiento de Medellín como un centro de innovación, la mejora en la conectividad aérea y el fortalecimiento de los sectores tecnológico y empresarial han contribuido a aumentar el interés de inversionistas, trabajadores remotos y emprendedores.

10 %
de las viviendas vendidas en 2025 fueron para colombianos en el exterior o extranjeros no residentes.

Crecer sin perder equilibrio

El interés internacional por las ciudades colombianas también plantea desafíos. El crecimiento de la demanda externa obliga a fortalecer la planificación urbana, mejorar la infraestructura y garantizar que el acceso a la vivienda siga siendo una posibilidad para los habitantes locales. Desde la ACI Medellín consideran que el desafío consiste en continuar atrayendo inversión, con un desarrollo urbano sostenible y competitivo.

Para el sector constructor, la oportunidad consiste en capitalizar ese interés creciente. El desafío, en lograr que ese dinamismo se traduzca en desarrollo económico y bienestar para las ciudades y sus habitantes.

Lo que debe saber un extranjero antes de comprar en Colombia

Estas son algunas consideraciones que destaca ProColombia al respecto:

1. Mismas condiciones: tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos colombianos y no enfrentan impuestos adicionales por el solo hecho de ser extranjeros.

2. Inversión por los canales autorizados: puede hacerse mediante bancos, corporaciones financieras o compañías de financiamiento autorizadas. Permite que la compra quede registrada como inversión extranjera.

3. Revisar tradición del inmueble: el certificado de Tradición y Libertad permite conocer la historia jurídica de la propiedad. También es consultar el uso del suelo.

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