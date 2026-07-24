Más allá de la tasa: estrategias para reducir el costo financiero de la vivienda

Muchos compradores dedican semanas a negociar el precio del inmueble, pero pocos invierten el mismo tiempo en analizar las condiciones del crédito que financiará esa compra durante 15, 20 o incluso 30 años. Esa diferencia puede representar decenas de millones de pesos. El costo financiero de una vivienda no depende únicamente del valor de la propiedad ni de la tasa de interés. También intervienen el plazo elegido, la forma en que se amortiza el crédito, los seguros, los gastos asociados y las estrategias que el propietario implemente para reducir intereses a lo largo del tiempo. Entender estos elementos permite tomar decisiones más inteligentes y evitar pagar mucho más de lo necesario. Uno de los errores más comunes es creer que el costo de una vivienda termina cuando se firma la escritura. Desde el broker multibanco Prohouse explican que el costo financiero reúne todos los gastos asociados a la compra y al mantenimiento de la propiedad: intereses del crédito, seguros obligatorios, impuestos, gastos notariales, escrituración, administración —cuando aplica— e incluso los costos de mantenimiento. “El valor del inmueble es solo el precio de entrada. El costo financiero refleja todo lo que implica ser propietario”, señalan. Le puede interesar: ¿Créditos de vivienda al 2%? Los retos de la ambiciosa propuesta de Abelardo De la Espriella Carlos José Arango, cofundador del Club Invierte en Inmuebles, coincide en que muchas personas enfocan su atención en el lugar equivocado: “La gente se pasa semanas negociando el precio del apartamento y firman el crédito en 20 minutos sin preguntar nada. El precio lo pagas una vez, el costo financiero lo pagas cada mes durante 15 o 20 años”.

El plazo como ahorro

Existe la idea de que el plazo más corto siempre es la mejor opción porque reduce el pago total de intereses. Sin embargo, aunque esto es cierto desde el punto de vista matemático, no necesariamente es la decisión más conveniente para todos. Carlos Arango advierte que una cuota demasiado alta puede terminar afectando la estabilidad financiera. “La pregunta nunca es ‘cuál plazo es más barato en Excel’. Es cuál cuota aguanta su flujo de caja real sin apretarte en los años más inciertos”. Como explican desde Prohouse, el mejor plazo es aquel que se adapta a la capacidad de pago del comprador. Incluso un crédito a largo plazo puede modificarse posteriormente mediante reducción de plazo o compra de cartera, si las condiciones del mercado mejoran.

El poder de los abonos extras

La recomendación es clara: si el objetivo es ahorrar intereses, lo más conveniente suele ser reducir el plazo del crédito y no disminuir el valor de la cuota. “Reducir plazo ataca justo los años donde se acumula más interés. Reducir cuota se siente mejor el mismo mes, pero casi nunca reduce el costo total del crédito”, afirma Carlos Arango.

Negociar la tasa

Aunque suele ser el primer aspecto que revisan los compradores, la tasa de interés es solo una parte de la ecuación, sin embargo pequeñas diferencias pueden representar importantes ahorros durante la vida del crédito. Mantener un buen historial crediticio, tener ingresos estables y evitar un alto nivel de endeudamiento son aspectos fundamentales para poder negociar la tasa con las entidades financieras.

$158,1 billones fue el saldo de la cartera hipotecaria en Colombia al primer trimestre de 2026, según el DANE.

Compra de cartera

Las condiciones del mercado cambian constantemente y el crédito hipotecario también puede cambiar con ellas. Por eso, la compra de cartera es una herramienta fundamental. Esta consiste en trasladar la deuda a otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones, ya sea una tasa más baja, un plazo diferente o incluso cambiar la modalidad del crédito, por ejemplo, de UVR a pesos.

Arango recomienda revisar esta posibilidad cuando las tasas del mercado hayan disminuido entre 100 y 150 puntos básicos respecto a la tasa original o cuando el perfil financiero del cliente haya mejorado. “Ese papeleo puede significar millones en el total del crédito”. Finalmente, más allá de buscar la cuota mensual más baja, los especialistas recomiendan analizar el costo financiero completo antes de firmar el crédito. Para Arango, la clave es entender si la vivienda será para vivir o una inversión. “La firma no es el final del análisis. Es el principio de una relación de 15 o 20 años con un número que muy pocos vuelven a mirar”. Prohouse también sugiere comparar entidades, revisar el porcentaje de financiación, elegir correctamente el plazo y aprovechar mecanismos como los abonos extraordinarios o la compra de cartera para evitar que el comprador termine pagando mucho más de lo necesario.

¿Cómo reducir el costo financiero?

1. Elija un plazo acorde con la capacidad de pago, no solo con el ahorro en intereses.

2. Compare las condiciones de varias entidades financieras antes de firmar.

3. Haga abonos extraordinarios dirigidos a reducir el plazo del crédito.