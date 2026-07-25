¿Dónde se está construyendo Antioquia?

Mientras Medellín enfrenta limitaciones de suelo, altos costos y complejos procesos de gestión urbana, municipios como Sabaneta, Bello y varios territorios del Oriente antioqueño concentran buena parte de la dinámica inmobiliaria que hoy mueve al sector.
Esa expansión de la vivienda hacia municipios vecinos ya no responde únicamente a la disponibilidad de suelo. También está ligada a cambios demográficos, nuevas formas de habitar, mayores exigencias de movilidad y a una creciente discusión sobre cómo equilibrar desarrollo inmobiliario y calidad urbana.