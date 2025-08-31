Compra colectiva: la inversión en vivienda entre amigos, una alternativa inteligente

En un país donde, según el Dane el 40,2 % es propietario de residencia y el poder adquisitivo se ha visto afectado por la inflación, adquirir vivienda individual resulta cuesta arriba. Ante esa realidad, unir esfuerzos con una pareja o amigos permite no cargar en solitario con el peso financiero y abrir la puerta a un sector que sigue siendo, según expertos, una de las inversiones más seguras.
De acuerdo con Carlos José Arango, asesor financiero y fundador de la plataforma Invierte en inmuebles, una de las principales ventajas de hacerlo en pareja es que se amplía la capacidad de crédito. Incluso, si uno de los dos pierde temporalmente el empleo, el otro puede sostener el pago. En el caso de los amigos, la posibilidad se centra en acceder a proyectos sobre planos, especialmente en vivienda no VIS, con el fin de diversificar el portafolio de inversión.