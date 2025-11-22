Cartagena y Santa Marta, los imanes de la valorización en el Caribe

El Caribe no solo vende sol y playa; vende un mercado robusto y en expansión. Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto, identifica varios factores de atracción para el inversor: “la sólida vocación turística de ambas ciudades, su riqueza natural y cultural y la demanda sostenida de visitantes nacionales e internacionales”. Mientras Cartagena se beneficia de su diversificación económica, industrial, portuaria y su estatus de Patrimonio de la Humanidad, Santa Marta impulsa su crecimiento con un enfoque en el turismo de naturaleza.
