2022 será un año de elecciones decisivas. No solo las nuestras en marzo y mayo, sino un total de quince comicios en diferentes lugares del planeta. África, Europa, Asia, América Latina y Norteamérica, no hay región que no vaya a verse enfrentado a la responsabilidad de votar para definir el futuro inmediato de una u otra nación.

Cada una de estas elecciones trae sus propios desafíos individuales, pero también es cierto que existen unas ciertas tendencias que las equiparan. De entre tantas podemos darle una mirada a las que nos afectan más directamente.

En el caso de la Unión Europea, es claro el punto de controversia: el auge de la extrema derecha. Francia tendrá elecciones presidenciales y deberá decidir si continúa con Emmanuel Macron o si gira a la derecha, que en estos momentos está dividida entre dos ultraderechistas: Éric Zemmour y Marine Le Pen o la conservadora moderada Valérie Pécresse. Suecia tendrá que vérselas en sus elecciones generales con la tercera fuerza política que constituyen los miembros del partido ultraderechista Demócratas y los socialdemócratas, que hasta ahora han gobernado en minoría. Portugal, por su parte, mira de reojo al partido de extrema derecha Chega, que viene pisando fuerte y podría alcanzar un lugar destacado en las elecciones convocadas por el primer ministro socialista António Costa. El caso más delicado se verá en las elecciones de Hungría, donde Viktor Orbán, tras diez años en el poder y con una postura abiertamente antieuropeísta, puede ser ratificado en su puesto.

Por otro lado, América Latina tendrá que responder a la pregunta de si la izquierda continuará creciendo en este continente debido al descontento general y a la tendencia a votar contra el establishment en medio de un clima de malestar social. Costa Rica será el primero en contestar, tras sus elecciones del 6 de febrero entre los más de 20 candidatos que se han registrado. Luego seguiremos nosotros en Colombia, con esa primera vuelta el 29 de mayo y una posible segunda el 19 de junio. No sabemos qué tan polarizados vamos a llegar a estas elecciones y si el debate final se va a dar entre izquierda y derecha. Pero hay muchos que ven como probable que los candidatos del centro logren canalizar el cansancio de una mayoría que no busca la radicalización y que quiere ir por el camino del medio. En este sentido, la jugada clave de las elecciones colombianas la darán las alianzas. Caso muy distinto al de Brasil, donde la cuerda se ha tensado tanto que el verdadero poder se fija en los extremos. O bien del lado del ultraderechista Jair Bolsonaro o bien del opositor y expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Y mirando al norte, en noviembre Estados Unidos, con el presidente Joe Biden a la cabeza, vivirá sus elecciones de medio mandato. En estas los demócratas se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso y los dos partidos, el Republicano y el Demócrata, deberán superar las divisiones internas que los separan para conseguir vencer al otro. Cualquiera que sea el resultado mostrará el verdadero poder de Biden sobre un país que necesita realizar varias reformas profundas.

Los resultados de todos los comicios que se vivirán en el mundo tendrán mucho que ver con la evolución del covid-19. Después de la salud de los ciudadanos, las economías son y seguirán siendo las más afectadas y con ellas crecerá en mayor o menor medida el descontento social. El crecimiento económico, la inflación y la deuda pública son aspectos que se ven tocados directamente con la aparición de nuevas variantes que nos hacen ir un paso adelante y dos atrás.

Para cualquier gobierno, sea de izquierda, centro o derecha, el reto será inmenso y la incertidumbre de un virus que está aún lejos de vencerse planea sobre todas y cada una de esas elecciones