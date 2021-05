Ortografía para todos

¿La “y” es realmente griega? ¿Y cómo se llama?

Publicidad

Sí, es griega y entró al alfabeto latino después de que Roma conquistara Grecia y se mezclaran dos de las culturas más poderosas que ha visto el mundo (hace más de 2000 años de esto). Fue llamada también y consonante (la otra era i vocal) y en 1869 la RAE le puso ye, nombre que nos ahorra el apellido (griega, consonante). Es el nombre que hoy las academias de la lengua recomiendan, pero la seguiremos llamando como nos dé la gana.

Preguntan los lectores.

Rafael Vanegas Gómez. ¿Un perro tiene personalidad?

Permítame solicitarle su opinión con lo aparecido en El Colombiano: “... sus propietarios deben estar atentos cuando se presenten cambios en su personalidad”.

Me cuenta Rafael que en el Diccionario Larousse, las definiciones para persona y personalidad hablan de humanos, no de mascotas. Bueno, eso es cierto y lo mismo pasa en el Diccionario de la lengua española. Cuando me preguntan si una palabra o uso es correcto o no, siempre recuerdo que los diccionarios nacen viejos. Son cuchos siempre. Entonces, si me apego a las acepciones, pues tendría que decirte que es “incorrecta”. Pero las palabras nunca son incorrectas y estoy seguro de que las academias ampliarán la definición para incluir también la personalidad de las mascotas. No sé qué dirá la RAE y nos serviría mucho, para que esta respuesta que intento darte sea buena, la opinión de algún experto en comportamiento animal.

Publicidad

Voy a agregar algo, pero con mi absoluta ignorancia: cada mascota tiene ciertos comportamientos que la diferencian de una mascota de la misma especie.

Gabriela M. Tobón Sosa. ¿La ama de casa o el ama de casa?

Aquí te mando esto que lo acabo de leer en nuestro querido periódico El Colombiano: “... la ama de casa en cualquier vivienda”. Si no me equivoco, “la ama” es un error porque es cacofonía, ¿o no?

Eso es, Gabriela. Esta cacofonía (o sea, un mal sonido, como una desafinación) ocurre sobre todo con el artículo definido, que es el y la. Ocurre cuando este se encuentra con una palabra que empieza por a tónica. Esto es clave, fundamental, para entender esta norma. Ama tiene el acento en la primera a. O sea, empieza por a tónica. Esta es la primera condición. La segunda es que la palabra sea un sustantivo, y ama sí que lo es (animal, cosa, persona. Creo que así podemos entender mejor el concepto sustantivo).

Por esto último debemos decir “la alta dama” y nunca “el alta dama”, porque alta es adjetivo aquí, no sustantivo. Entonces, sí: debemos usar la forma el, la cual, y sé que no me van a creer, en este caso es femenina. Sí, femenina, queridos lectores, y queridas, para que no me digan enemigo del lenguaje que incluye niños y niñas.

Publicidad

Entonces, “el ama de casa en cualquier vivienda”.

Luis Carlos Villamizar Mutis. Un error con los dos puntos.

En las columnas, crónicas, etc., se anota el autor así: “Por: NN”. ¿Esos dos puntos son apropiados? ¿O es mejor “por fulano de tal”?

Luis, es un error. La forma correcta es “por Fulano de tal”. Tampoco debemos ponerlos alegremente en este caso, casi igual al que mencionas: [no los anteriores, me refiero a los que siguen] “La obra fue patrocinada por: tal, tal y retal”. Aquí los dos puntos son un signo intruso, por cuanto están separando una preposición de un elemento al que debe estar pegadita.