Siendo ministro de gobierno de Alfonso López Pumarejo, el Maestro Darío Echandía estaba haciendo gala de su erudición en lenguaje rebuscado, proponiendo un proyecto de ley ante el Senado.

Un poco molesto el senador antioqueño Darío Botero Isaza por el lenguaje del ministro, interrumpió para decirle:

—Repita lo que dice porque no se le entiende. Debemos pensar si su propuesta es conveniente o no para el país, no nos vamos a comer ese cuento así no más.

Echandía, sonriendo, le respondió:

—Si el hombre piensa como come, usted, senador Botero, que es de Sonsón, y allá solo comen maíz, usted piensa como gallina y tiene dificultad para entender lo obvio.

Aunque esto fue en la década de los años treinta del siglo pasado, en Bogotá creen que, como provincianos, somos más atrasados que los de la sabana.

Pues ahora me siento muy orgulloso de saber que nuestra Contraloría de Antioquia, que está cumpliendo 89 años, quedó en el primer puesto entre todas las contralorías regionales y municipales del país, que, por Ley de Transparencia, lleva la Procuraduría General de la Nación.

Por eso la Asamblea Departamental le ha concedido la Medalla al Mérito Mariscal Jorge Robledo.

Desde esta columna, felicitamos a todos los funcionarios de la Contraloría General de Antioquia, desde la doctora Elsa Yazmín González Vega hasta todos los subalternos de esta meritoria institución, por la que han pasado tantos amigos y tan insignes contralores.

La Contraloría de Antioquia se creó en 1932 por la ordenanza n.º 27 de ese año. Su primer contralor fue el doctor Arturo Jaramillo Montoya y le siguió el doctor Eduardo Ortiz Villa.

Han pasado por esa noble institución excelentes personas, como Roberto Hoyos Castaño, Luis Alfredo Ramos Botero, Guillermo Tascón Villa, Ozman Ramírez, John Jairo Córdoba. Y muchos más, que le dieron lustre a la Contraloría.

También pasaron por ese cargo otros personajes que lo utilizaron para perseguir o para beneficiar políticamente a sus partidos o para otros propósitos más oscuros, que no merecen ser recordados hoy.

Debemos los antioqueños respaldar la Contraloría General de Antioquia y la de Medellín y las demás que vigilan los municipios, para no tener aquí la intervención de la Contraloría General de la República, que, cada vez que lo hace, deja muchas dudas sobre las intenciones, más políticas que otra cosa. Como cuando la compra de las acciones de Orbitel por la empresa municipal UNE, parte de EPM. La señora contralora municipal de Medellín Martha Cecilia Vélez, que llevaba todo el proceso fiscal, tenía ya un avalúo del precio de compra muy por debajo del que se pagó. Pero el alcalde Sergio Fajardo y el gerente de EPM, Felipe Gaviria, solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República y en pocas horas se realizó la negociación bajo la vigilancia de la entidad nacional, a cargo del doctor Julio César Turbay Quintero, y no me pregunten cómo, porque no sé.

Ñapa: La empresa Nutresa está en buenas manos. No vendamos nuestras acciones a los invasores, aunque nos las paguen mejor