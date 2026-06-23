¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales

La promoción, disponible mediante el código PrimaSatena en todos los canales de venta, conecta ciudades principales con destinos estratégicos de difícil acceso. Desde Bogotá se beneficiarán trayectos a Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Arauca e Ibagué ; desde Cali, rutas a Guapi, Neiva y Puerto Asís ; desde Villavicencio, vuelos a Puerto Carreño y Puerto Inírida ; desde Medellín (Olaya Herrera), conexiones a Montelíbano, Apartadó, El Bagre y La Pedrera ; además de Bucaramanga-Saravena y Barranquilla-Valledupar .

Satena activó este lunes PrimaSatena , una campaña que ofrece 15% de descuento sobre tarifa neta en 15 rutas nacionales , con compras habilitadas hasta el 25 de junio y vuelos programados entre julio y septiembre de 2026, en plena temporada vacacional de mitad de año.

“En Satena trabajamos para que más colombianos puedan desplazarse de manera segura, eficiente y asequible entre las diferentes regiones del país. Con PrimaSatena buscamos acercar a las familias, dinamizar las economías locales y seguir cumpliendo nuestra misión de conectar aquellos territorios donde la aviación representa una necesidad para miles de ciudadanos”, afirmó el general Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea.

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Zuluaga agregó que “cada ruta de Satena tiene un propósito que va más allá del transporte de pasajeros. Nuestra operación contribuye al acceso a servicios de salud, educación, comercio y turismo en territorios históricamente apartados. Promociones como PrimaSatena hacen parte de ese compromiso por acercar oportunidades a más colombianos”.

La operación se realiza con aeronaves ATR 42-600, ATR 72-600, Twin Otter DHC-6-400 y Beechcraft 1900, equipos que permiten atender corredores regionales de alta demanda y destinos con pistas de difícil acceso. Satena cuenta con una red de más de 170 rutas activas, cerca de 52 destinos nacionales y una flota de 22 aeronaves.

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Los tiquetes adquiridos con el código podrán utilizarse para vuelos entre el 21 de julio y el 5 de agosto, del 10 al 13 de agosto, y del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2026. El descuento aplica únicamente sobre tarifa neta, sin incluir impuestos, tasas aeroportuarias ni cargos administrativos. Los cupos son limitados y sujetos a disponibilidad. Para tiquetes de ida y regreso, ambos trayectos deberán programarse dentro de las fechas establecidas.

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