Volkswagen sufre caída global en ventas: desplome en China y aranceles frenan al gigante alemán

El gigante alemán Volkswagen atraviesa este año una fuerte presión operativa por la caída de ventas en China, la creciente competencia de vehículos eléctricos asiáticos y el impacto de los aranceles en Estados Unidos.
Este contexto se reflejó en sus resultados del primer trimestre, cuando reportó una disminución de 4% en sus ventas globales, con un total de 2,05 millones de vehículos entregados.
El impacto fue particularmente fuerte en sus dos principales mercados. En China, las entregas cayeron 15%, mientras que en Estados Unidos descendieron cerca de una quinta parte, afectando especialmente las ventas de vehículos eléctricos.
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