El “chu chu chu” de la vivienda VIS en el Gobierno Petro

Por Andrés Escobar Uribe
Por la época de la constitución de 1991, la Vivienda de Interés Social -VIS-, representaba menos del 5% del total de unidades construidas en el país, mientras que la población objetivo, que era –y sigue siendo– la de ingresos menores a 4 salarios mínimos legales -SML, representaba cerca de dos terceras partes de la población. Podría decirse, sin exagerar, que en ese entonces, la ingeniería, la arquitectura, y la construcción como industria, estaban al servicio de las familias de ingresos altos, mientras que los demás debían solucionar sus necesidades habitacionales en arriendo o por autoconstrucción, en loteos ilegales, expuestas a estafas durante la compra y luego a precariedad en los servicios públicos ya riesgos de estabilidad.
El crudo desequilibrio condujo a que la constitución de 1991 definiera en el artículo 51 que "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social..." (Art 51). A partir de ese año, el gobierno Gaviria creó los instrumentos para darle poder de compra a las familias de bajos ingresos, con un subsidio puntual para complementar el ahorro de las familias, y unos créditos favorables. Desde entonces, todos los gobiernos incluyeron la VIS en sus planos de desarrollo y “construyeron sobre lo construido”, haciendo que tanto constructoras como bancos, así como profesionales de la ingeniería y la arquitectura, se enfocarán en entender las necesidades de estos grupos antes marginados. Varias universidades incluso crearon cursos y especializaciones en urbanismo social.