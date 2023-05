Pero no solo eso, cientos de trabajadores quedaron en la incertidumbre y buena parte está en Antioquia. En el caso de Viva, una vez se conoció que Avianca desistió de la integración y que por tanto es casi imposible un rescate, 772 personas que aún estaban en la low cost supieron que su destino estaba sellado y hoy buscan protección del Gobierno. Solo unos pocos podrán pasar a otras aerolíneas.

¿La capacidad no se repuso?

Para Neuhauser, mientras no se reponga la capacidad podría haber un problema de oferta, entendiendo que salieron del mercado 29 aviones (23 de Viva y 6 de Ultra). “En el verano lo que va a ocurrir con los niveles tarifarios actuales es que simplemente no va a haber disponibilidad de vuelos, y eso es una realidad, si no hay reposición de capacidad y obligamos a mantener los precios artificialmente bajos, entonces la demanda va a superar con creces la oferta”.