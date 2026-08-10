Ya está habilitado el primero de cinco puentes del nuevo intercambio vial en El Poblado

Una de las obras más esperadas en El Poblado, y con la que se espera mejorar la movilidad en esa comuna, ya comenzó a entregarse. Se trata del intercambio vial de la avenida 34 con Loma de los González, que abrió este lunes el primero de cinco puentes que tendrá.

El megaproyecto vial es ejecutado por la Alcaldía de Medellín, a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), permitirá mantener la conexión vial durante la demolición del puente existente y la construcción de la nueva estructura, mientras avanzan las demás actividades para la ejecución de los otros puentes que conformarán este intercambio vial.

Es así como, en el cruce de la Avenida 34 con la Loma de Los González, se construirá un intercambio a desnivel con una longitud aproximada de 320 metros, y estará compuesto por dos puentes paralelos en concreto reforzado. El intercambio incluye la construcción de dos lazos laterales y la construcción de retornos por debajo del puente.

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El proyecto que se hace con el mecanismo de valorización registra un avance físico de más del 66 % en su primera etapa y cuenta con 108 personas activas en obra, quienes contribuyen al desarrollo de esta intervención y a la generación de empleo en la ciudad. En el componente técnico, ya se han intervenido 131 de las 160 pilas previstas, un avance significativo dentro de la construcción de los puentes.

En video: así se ejecutan las obras del intercambio vial de la 34 con Loma de los González