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Ya está habilitado el primero de cinco puentes del nuevo intercambio vial en El Poblado

Esta megaobra, de la Avenida 34 con la Loma de Los González, tiene en total un avance del 66%, y contempla un hito con el reasentamiento del tradicional barrio El Chispero, en la comuna 14-El Poblado.

  • La obra que se entrega permitirá mantener la conexión vial durante la demolición del puente existente y la construcción de la nueva estructura, mientras avanzan las demás actividades para la ejecución de los otros puentes que conformarán este intercambio vial. Foto: Cortesía.
    La obra que se entrega permitirá mantener la conexión vial durante la demolición del puente existente y la construcción de la nueva estructura, mientras avanzan las demás actividades para la ejecución de los otros puentes que conformarán este intercambio vial. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Una de las obras más esperadas en El Poblado, y con la que se espera mejorar la movilidad en esa comuna, ya comenzó a entregarse. Se trata del intercambio vial de la avenida 34 con Loma de los González, que abrió este lunes el primero de cinco puentes que tendrá.

El megaproyecto vial es ejecutado por la Alcaldía de Medellín, a través del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), permitirá mantener la conexión vial durante la demolición del puente existente y la construcción de la nueva estructura, mientras avanzan las demás actividades para la ejecución de los otros puentes que conformarán este intercambio vial.

Es así como, en el cruce de la Avenida 34 con la Loma de Los González, se construirá un intercambio a desnivel con una longitud aproximada de 320 metros, y estará compuesto por dos puentes paralelos en concreto reforzado. El intercambio incluye la construcción de dos lazos laterales y la construcción de retornos por debajo del puente.

Lea más: ¿Cuándo entregarán las obras de valorización que faltan en El Poblado?

El proyecto que se hace con el mecanismo de valorización registra un avance físico de más del 66 % en su primera etapa y cuenta con 108 personas activas en obra, quienes contribuyen al desarrollo de esta intervención y a la generación de empleo en la ciudad. En el componente técnico, ya se han intervenido 131 de las 160 pilas previstas, un avance significativo dentro de la construcción de los puentes.

En video: así se ejecutan las obras del intercambio vial de la 34 con Loma de los González

Según la directora del Fondo de Valorización de Medellín, Angélica María Arias Loza, inicialmente, este funcionará en doble sentido. Una vez finalizada, la infraestructura mejorará la circulación vehicular, para optimizar las conexiones del sector y ofrecer una infraestructura más segura y eficiente para conductores, peatones y habitantes de la zona.

El intercambio cuenta con una inversión superior a los $80.000 millones y ha generado más de 430 empleos, de los cuales 108 están activos, lo que dinamiza la economía local y aporta al desarrollo de la ciudad.

La obra tiene como otro gran hito el reasentamiento de la zona de El Chispero, en El Poblado, donde 14 familias permanecerán en el sector.

Es el primer proyecto con reubicación de moradores en sitio por obra de valorización en el país, un proceso que se desarrolla mediante un contrato interadministrativo con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed) y contempla la construcción del edificio Villa Los González, nombre elegido por las mismas familias a través de votación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste el proyecto del intercambio vial de la avenida 34 con Loma de los González y cuál es su primer avance?
Es una obra vial de $80.000 millones de pesos que busca mejorar la movilidad en la comuna de El Poblado mediante la construcción de un intercambio a desnivel de unos 320 metros con cinco puentes. El primer hito entregado fue la apertura de uno de sus puentes, el cual funcionará inicialmente en doble sentido para mantener la circulación mientras se demuele la estructura antigua y se construyen las demás etapas.
¿Qué avance técnico y de empleo registra actualmente la ejecución del megaproyecto?
La obra registra un avance físico general superior al 66 % en su primera etapa y la intervención de 131 de las 160 pilas previstas para soportar la estructura. Asimismo, el proyecto ha generado más de 430 empleos totales, de los cuales 108 continúan activos en el sitio de las obras.
¿Por qué este proyecto es pionero en el país respecto al manejo social con los habitantes de la zona?
Porque es el primer proyecto por valorización en Colombia que contempla la reubicación de moradores en el mismo sitio. A través de un convenio con el Isvimed, 14 familias de la zona de El Chispero permanecerán en el sector habitando el nuevo edificio Villa Los González, una edificación proyectada en el lugar cuyo nombre fue elegido por la misma comunidad.

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Federico Gutiérrez
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