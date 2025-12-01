El sector automotor acelera: sumó 224.070 carros vendidos en 2025 y creció 27,6%

El sector automotor colombiano cierra noviembre con un balance positivo y con signos claros de transformación. Además de crecer en el acumulado del año, el mercado muestra un salto en vehículos eléctricos e híbridos y mantiene a la motocicleta como el volumen dominante en el país. De acuerdo con un nuevo informe de la Cámara de la Industria Automotriz realizado por Fenalco y la Andi, entre enero y noviembre de 2025 se han matriculado 224.070 vehículos nuevos (acumulado) y en noviembre se registraron 23.791 unidades. El acumulado representa un crecimiento del 27,6% frente al mismo periodo de 2024. “El balance general muestra un sector en expansión, con consumidores más activos, un portafolio más diverso y un entorno comercial que continúa recuperando dinamismo. Todo indica que 2025 cerrará como uno de los años más prometedores para el sector en Colombia”, señaló el informe. Le puede interesar: Gobierno alista decreto para impulsar la producción y exportación de vehículos en Colombia

Principales marcas y líneas de carros más vendidas

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron Kia (30.150 unidades, 13,5%), Renault (29.879, 13,3%), Toyota (22.045, 9,8%), Mazda (19.100, 8,5%) y Chevrolet (18.857, 8,4%) —esas cinco concentraron alrededor del 53,6% del total matriculado en el año. Entre las líneas más vendidas en noviembre destacan: - Kia K3: 1.095 unidades. - Mazda CX-30: 933 unidades. - Renault Duster: 885 unidades. - Kia Picanto: 857 unidades. - Chevrolet Onix: 820 unidades. Esas cinco líneas estuvieron entre las más apetecidas por los compradores en el penúltimo mes del año. Lea más: Así es el boom de los carros eléctricos en Medellín: pasaron de venderse 4 a 10 cada día

El empuje de eléctricos e híbridos

Por otro lado, la movilidad sostenible fue la tendencia más notable del año: a noviembre, el registro acumulado de vehículos eléctricos alcanzó 16.490 unidades (un crecimiento acumulado del 127,7% frente a 2024) y los híbridos totalizaron 59.518 unidades (crecimiento acumulado del 60,6%). Estas cifras muestran una adopción creciente de tecnologías limpias dentro del parque de ventas. En noviembre los segmentos que más crecieron respecto a igual mes del año anterior fueron camionetas (+53%), comerciales de carga y automóviles (+12,3%). En cuanto a regiones, Sincelejo (+73,2%), Villavicencio (+63,7%) y Manizales (+57,5%) fueron las ciudades con mayores aumentos en registros en el mes.

Motocicletas: volumen y líderes del mercado

El mercado de motocicletas siguió siendo muy dinámico en noviembre: se registraron 88.977 motocicletas nuevas en el mes, lo que representa un crecimiento del 25,13% frente a noviembre de 2024. En el acumulado enero–noviembre, los registros de motos crecieron 35,42%, consolidando a la motocicleta como el vehículo de mayor volumen del año. Conozca también: Gobierno propone arancel de 40% para carros a gasolina y diésel importados en Colombia, ¿subirá el precio?

Top marcas (noviembre 2025)

Las marcas más registradas en noviembre fueron Bajaj (15.085 unidades), AKT (13.872) y Suzuki (13.045); Honda y Yamaha también aparecen entre las más vendidas, con 12.093 y 11.238 unidades respectivamente. Además, marcas como Hero, Vento, SYM y Fratelli mostraron crecimientos destacados.

Modelos y territorios