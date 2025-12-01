x

Niño de 9 años murió intoxicado al tomarse una sustancia que encontró en un parque de Manrique, en Medellín

El menor estaba jugando con un hermano y otros niños cuando encontraron unas pastillas dentro de una bolsa. El menor se las habría tomado y posteriormente comenzó a convulsionar.

    En este parque del barrio Santa Inés, de Medellín, ocurrió la muerte de Matías Serna Ramírez, de 9 años, luego de consumir una extraña sustancia que encontró en una envoltura. FOTO: Laura Rosa Jiménez
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

01 de diciembre de 2025
La curiosidad infantil y la irresponsabilidad de un adulto fue la tormenta perfecta que terminó provocándole la muerte a un niño de 9 años, quien se tomó unas pastillas que estaban dentro de una envoltura en un parque del barrio Santa Inés, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín. Esto le provocó la muerte instantes después del consumo.

Los hechos se registraron este fin de semana en un parque ubicado en la carrera 31A con la calle 84, en este barrio del nororiente de Medellín, cuando varios menores estaban jugando en este parque, subiéndose a los deslizaderos y los columpios, como parte de su actividad infantil. Pero en medio del juego, uno de los niños encontró esta extraña envoltura y en su curiosidad, decidió tomárselas. Inicialmente no le pasó nada.

Al entrar a la vivienda, ubicada a pocas cuadras de este parque, otro de los niños dijo que se habían encontrado la papeleta con las pastillas y la mamá al cuestionarle a su hijo sobre qué había hecho con ellas, este solo le respondió: “Yo me las tomé”.

Entérese: Absurda muerte en Bello: un niño murió cuando jugaba con cuchillos con sus dos hermanos

Pasaron pocos minutos después de esta respuesta cuando el menor empezó a convulsionar dentro de la vivienda, situación que alertó a los vecinos del sector, que de inmediato comenzaron a pedir una motocicleta para trasladarlo a un centro asistencial cercano. Cuando la encontraron, entre dos personas lo trasladaron al Hospital Infantil Concejo de Medellín, en el barrio Campo Valdés.

Cuando los médicos lo comenzaron a valorar, se encontraron con que no había nada más qué hacer por este menor, ya que no tenía signos vitales, producto de la intoxicación generada por estas pastillas. El menor fue identificado como Matías Serna Ramírez.

Le puede interesar: Niño de 5 años murió al caer de un piso 25 en edificio del barrio Los Colores, Medellín

Mediante las labores forenses, que se harán en los próximos días, las autoridades buscarán establecer el contenido de estas pastillas para determinar si eran alguna sustancia alucinógena que hubiese dejando algún jíbaro, u alguna sustancia tóxica para la muerte de roedores e insectos.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de este menor en el centro asistencial y dictaminaron su muerte por intoxicación.

Las autoridades reiteran el llamado a los padres de familia a tomar medidas con los menores de edad para evitar que consuman sustancias desconocidas que se puedan encontrar en la calle para evitar tragedias como esta.

