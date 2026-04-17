Comercio minorista creció 10,9% en febrero impulsado por sector automotor, tecnológico y e-commerce

El comercio minorista en Colombia arrancó 2026 con un resultado sólido. En febrero, las ventas reales del sector crecieron 10,9% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Dane, un desempeño que estuvo impulsado principalmente por la dinámica de los vehículos, la tecnología y otros segmentos de alto valor. De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio del Dane, este crecimiento estuvo acompañado por un aumento de 1,8% en el personal ocupado, lo que refleja una recuperación moderada en el empleo del sector. Sin embargo, el dato más relevante está en la composición del crecimiento: tres categorías explicaron más de la mitad del resultado total. Se trata de vehículos automotores y motocicletas, equipos de informática y telecomunicaciones, y otros vehículos, que en conjunto aportaron 6,7 puntos porcentuales al crecimiento del comercio. Le puede interesar: Comercio en Colombia arrancó 2026 con freno de mano, ¿por qué cayó la venta de vivienda y combustibles?

Vehículos y tecnología lideran la recuperación del consumo

El impulso del comercio minorista en febrero estuvo marcado por el buen momento de las ventas de vehículos nuevos, que registraron una variación anual de 20,7%, consolidándose como uno de los principales motores del sector. A este comportamiento se sumó el dinamismo de los establecimientos no especializados —como grandes superficies—, que crecieron 30,0% y también tuvieron un aporte clave en el resultado general. En el acumulado del año, entre enero y febrero, el comercio minorista mantiene una tendencia positiva con un crecimiento de 9,3%, donde nuevamente las líneas de vehículos, tecnología y otros automotores lideran el desempeño, aportando en conjunto 6,0 puntos porcentuales. Este comportamiento confirma un cambio en los patrones de consumo, donde los hogares están destinando más recursos a bienes durables y tecnología, en medio de una mayor oferta y condiciones comerciales más competitivas. Lea más: Comercio electrónico en Colombia movió $26,9 billones al cierre del primer semestre de 2025

Comercio electrónico acelera su crecimiento

Otro de los datos que refleja la transformación del sector es el crecimiento del comercio electrónico. En febrero, las ventas a través de este canal aumentaron 24,2% en términos nominales, muy por encima del promedio del sector. Aunque su participación sigue siendo relativamente baja —2,6% del total de ventas del comercio minorista—, muestra una tendencia al alza frente al 2,2% registrado un año atrás. En el acumulado de los dos primeros meses del año, el comercio electrónico creció 21,1%, consolidándose como uno de los canales con mayor expansión dentro del sector.

Empleo crece, pero con cambios en su composición

En materia laboral, el comercio minorista registró un crecimiento de 1,8% en el empleo durante febrero, impulsado principalmente por el aumento del personal permanente (3,9%) y de aprendices (4,1%). No obstante, el comportamiento del empleo muestra señales mixtas: mientras el trabajo estable crece, el empleo temporal continúa cayendo, con reducciones de 3,2% en el personal temporal directo y de 5,2% en el contratado a través de empresas. Conozca también: En Colombia hay 507 mil vendedores ambulantes y generan $12,8 billones en ventas, reveló el Dane En el acumulado del año, el empleo crece 1,9%, manteniendo esta misma tendencia de fortalecimiento del trabajo permanente frente al temporal.

Bogotá y Antioquia jalonan las ventas

A nivel regional, el crecimiento del comercio minorista sin combustibles estuvo liderado por Bogotá y Antioquia, que aportaron 5,0 y 2,1 puntos porcentuales, respectivamente, al resultado nacional. En empleo, los mayores aportes provinieron de Cundinamarca y Antioquia, lo que confirma el peso de estas regiones en la dinámica comercial del país. Conozca también: Gigante chino Geely aterriza en Colombia con carros eléctricos desde $80 millones; así llega a competir con BYD y Tesla Bloque de preguntas y respuestas: