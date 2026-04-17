El jugador de Atlético Nacional que persiguen Bayern, Liverpool y Chelsea

El Bayern Múnich atraviesa un momento deportivo de alto nivel y mantiene vivo su objetivo del triplete. Este domingo, el conjunto bávaro podría proclamarse campeón de la Bundesliga en casa ante el Stuttgart, mientras que en la Copa Alemana disputará el próximo miércoles las semifinales frente al Bayer Leverkusen. Además, tras superar a Real Madrid en la Champions en una eliminatoria memorable, el equipo alemán sigue soñando con el título europeo. Sin embargo, más allá de la actualidad competitiva, el Bayern también trabaja intensamente en el futuro de su plantilla. En ese contexto, según el diario TZ alemán, el club ha puesto sus ojos en Sudamérica, donde sigue de cerca a una de las mayores promesas del fútbol colombiano.

Según informó ese medio, el Bayern Múnich está interesado en Samuel Martínez, mediocampista de 17 años de Atlético Nacional, por quien ya existiría contacto entre el departamento de scouting del club bávaro y el entorno del jugador. El joven talento se destaca actualmente con la selección Colombia Sub-17 en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay. Allí, Martínez afrontará la final del torneo frente a Argentina.

El juvenil se desempeña principalmente como mediapunta, aunque también puede jugar como interior. Destaca por su calidad técnica, su capacidad para controlar el ritmo del partido y su madurez para resolver bajo presión, cualidades poco comunes en jugadores de su edad.