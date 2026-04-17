El jugador de Atlético Nacional que persiguen Bayern, Liverpool y Chelsea

El Bayern Múnich atraviesa un momento deportivo de alto nivel y mantiene vivo su objetivo del triplete. Este domingo, el conjunto bávaro podría proclamarse campeón de la Bundesliga en casa ante el Stuttgart, mientras que en la Copa Alemana disputará el próximo miércoles las semifinales frente al Bayer Leverkusen. Además, tras superar a Real Madrid en la Champions en una eliminatoria memorable, el equipo alemán sigue soñando con el título europeo.
Sin embargo, más allá de la actualidad competitiva, el Bayern también trabaja intensamente en el futuro de su plantilla. En ese contexto, según el diario TZ alemán, el club ha puesto sus ojos en Sudamérica, donde sigue de cerca a una de las mayores promesas del fútbol colombiano.