Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025

Durante el último año, el sector de la construcción en Antioquia registró un desempeño destacado frente al promedio nacional. En ese periodo se iniciaron 17.187 unidades de vivienda, se lanzaron 22.641 unidades en nuevos proyectos y se vendieron 23.762 viviendas. Así lo evidencian las cifras de Camacol Antioquia, que muestran que este comportamiento también se reflejó en la actividad edificadora. En el departamento se aprobaron licencias de construcción por 3.707.840 metros cuadrados, equivalentes al 19% del total nacional, lo que consolida a Antioquia como uno de los principales motores del sector de la construcción en Colombia. Puede leer: Subsidios de vivienda 2026 en Colombia: montos, requisitos y cómo acceder a casa propia este año

Ventas de vivienda crecen por encima del promedio nacional

Los indicadores regionales mostraron en 2025 un desempeño superior al promedio nacional del sector. Mientras las ventas de vivienda en Colombia crecieron 12,4% frente a 2024, Antioquia registró un dinamismo significativamente mayor y cerró el año con un crecimiento de 31,7%, equivalente a 23.762 unidades de vivienda nueva vendidas. Por segmentos, la vivienda de interés social (VIS) fue la de mejor desempeño, con un crecimiento de 43,2%, mientras que la No VIS aumentó 23,7% frente a 2024, impulsada principalmente por subsidios distintos a Mi Casa Ya. Entérese: Gobierno Petro insiste en frenar alzas de precios en vivienda VIS y VIP, y controlar aumentos injustificados El buen comportamiento del mercado se concentró entre marzo y octubre, periodo en el que se mantuvo un nivel sostenido de ventas, con más de 2.000 viviendas nuevas comercializadas mensualmente.

La dinámica del sector se tradujo en la generación de aproximadamente 491.000 empleos directos e indirectos en el departamento. Foto: Camilo Suárez

Licencias, usos del suelo y generación de empleo