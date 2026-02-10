Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025

Durante el último año, el sector de la construcción en Antioquia registró un desempeño destacado frente al promedio nacional. En ese periodo se iniciaron 17.187 unidades de vivienda, se lanzaron 22.641 unidades en nuevos proyectos y se vendieron 23.762 viviendas.
Así lo evidencian las cifras de Camacol Antioquia, que muestran que este comportamiento también se reflejó en la actividad edificadora. En el departamento se aprobaron licencias de construcción por 3.707.840 metros cuadrados, equivalentes al 19% del total nacional, lo que consolida a Antioquia como uno de los principales motores del sector de la construcción en Colombia.
